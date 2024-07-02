RTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki Olaylarla İlgili Açıklama Geldi ‘Bilgi Kirliliği Ortamından Uzak Durmalı’
RTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki Olaylarla İlgili Açıklama Geldi ‘Bilgi Kirliliği Ortamından Uzak Durmalı’
Tüm Türkiye'nin dikkat kesildiği Kayseri'de meydana gelen olayların ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Şahin, 'Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir' dedi.
İşte, detaylar...
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Son günlerde gündemden düşmeyen Kayseri'de yaşanan olaylara dair açıklama, RTÜK başkanından geldi.
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RTÜK Başkanı Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İşte, RTÜK Başkanı Şahin'in X hesabı üzerinden yapılan o paylaşım
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