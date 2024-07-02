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RTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki Olaylarla İlgili Açıklama Geldi ‘Bilgi Kirliliği Ortamından Uzak Durmalı’

RTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki Olaylarla İlgili Açıklama Geldi ‘Bilgi Kirliliği Ortamından Uzak Durmalı’

Kayseri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 13:50

Tüm Türkiye'nin dikkat kesildiği Kayseri'de meydana gelen olayların ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Şahin, 'Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir' dedi.

İşte, detaylar...

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Son günlerde gündemden düşmeyen Kayseri'de yaşanan olaylara dair açıklama, RTÜK başkanından geldi.

Son günlerde gündemden düşmeyen Kayseri'de yaşanan olaylara dair açıklama, RTÜK başkanından geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'deki Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası ve sonrasında medyaya yansıyan olaylara hakkında yayın yasağı getirilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

RTÜK Başkanı Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Kamuoyunun dikkatine!

Kayseri ilimizde yaşanan münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişimini ülke olarak dikkatle takip ediyoruz.

Ülkemizde bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı bir ortamda gerçek olayın seyrini maalesef çok kimse görmemektedir.

Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir.

İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır.

Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmî açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. 

Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

İşte, RTÜK Başkanı Şahin'in X hesabı üzerinden yapılan o paylaşım

İşte, RTÜK Başkanı Şahin'in X hesabı üzerinden yapılan o paylaşım
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