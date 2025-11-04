"Hiç Esnek Değiliz": Fitness ile Uğraşan Bir Grup Erkeğin Hamak Yogası Denediği Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQb9KH...
Her spor dalının kendine özgü bir disiplini var. Bu disiplinler, çeşitli kas gruplarını farklı yöntemlerle ve farklı yoğunluklarda çalıştırıyor. Her spor dalının kas grupları üzerindeki etkisi, uygulanan disipline ve sporun doğasına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden bir sporda başarılı olan birinin her sporda başarılı olmasını bekleyemiyoruz.
Fitness ile uğraşan bir grup, pilates stüdyosuna giderek hamak yogası denedi. Fakat esneklikleri çok düşük olduğundan, zor anlar yaşadılar.
Fitness'çılar yogada neden zorlanıyor?
