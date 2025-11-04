onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Hiç Esnek Değiliz": Fitness ile Uğraşan Bir Grup Erkeğin Hamak Yogası Denediği Anlar

"Hiç Esnek Değiliz": Fitness ile Uğraşan Bir Grup Erkeğin Hamak Yogası Denediği Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.11.2025 - 10:09

İçerik Devam Ediyor

Her spor dalının kendine özgü bir disiplini var. Bu disiplinler, çeşitli kas gruplarını farklı yöntemlerle ve farklı yoğunluklarda çalıştırıyor. Her spor dalının kas grupları üzerindeki etkisi, uygulanan disipline ve sporun doğasına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden bir sporda başarılı olan birinin her sporda başarılı olmasını bekleyemiyoruz. 

Fitness ile uğraşan bir grup, pilates stüdyosuna giderek hamak yogası denedi. Fakat esneklikleri çok düşük olduğundan, zor anlar yaşadılar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQb9KH...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Fitness'çılar yogada neden zorlanıyor?

Fitness'çılar yogada neden zorlanıyor?

Fitness yapanlar güç, performans ve görünüş odaklı çalıştıkları için kasları kısalır, beden sertleşir ve hareket açıklığı azalır. Fakat yogada durum neredeyse bunun tam tersidir.Yoga esneklik, denge, nefes farkındalığı ve içsel odak gerektirir. Bu yüzden güçlü ama gergin bir vücut yoga yaparken gerekli esnekliği sağlayamayacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın