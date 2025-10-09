onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Güney Kore'den Aldığı Abur Cuburlara Fiyat Performans Karşılaştırması Yapan Kişi

Güney Kore'den Aldığı Abur Cuburlara Fiyat Performans Karşılaştırması Yapan Kişi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 17:07

İçerik Devam Ediyor

Güney Kore, Çin, Japonya...Bu ülkelerin kültürleri, alışkanlıkları bizlerin sahip olduğu kültürden epey farklı. Öyle ki yediklerimiz içtiklerimiz arasında bile dağlar kadar fark var. Hal böyle olunca bu ülkelerden gelen deneyim videoları oldukça ilgi çekici olabiliyor. 

Güney Kore'ye giden bir TikTok kullanıcısı marketten aldığı abur cuburların hem tatlarını hem de fiyatlarını açıkladı. Bakalım Güney Kore'nin atıştırmalık lezzetlerini siz nasıl bulacaksınız?

Kaynak: TikTok / haticeeakca

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İçlerinde en tuhaf olanı ise hiç şüphesiz mısırlı dondurma!

İçlerinde en tuhaf olanı ise hiç şüphesiz mısırlı dondurma!

Güney Kore marketlerinden aldığı abur cuburlara toplamda 164 TL ödeyen kullanıcı, son olarak da mısırlı dondurmayı denedi. Evet, bizler de sizin gibi 'mısırlı dondurma mı olur?' tepkisi verdik! Dondurma dediğin şöyle tatlı ve soğuk olur, insanın hararetini alır :)

Neyse ki Güney Kore'nin birçok konuda farklı olduğunu biliyorduk. Artık abur cubur konusunda da sınırları aştıklarını ve birbirinden tuhaf lezzetleri bir araya getirdiklerini öğrenmiş olduk.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın