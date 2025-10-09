Güney Kore'den Aldığı Abur Cuburlara Fiyat Performans Karşılaştırması Yapan Kişi

Güney Kore, Çin, Japonya...Bu ülkelerin kültürleri, alışkanlıkları bizlerin sahip olduğu kültürden epey farklı. Öyle ki yediklerimiz içtiklerimiz arasında bile dağlar kadar fark var. Hal böyle olunca bu ülkelerden gelen deneyim videoları oldukça ilgi çekici olabiliyor.

Güney Kore'ye giden bir TikTok kullanıcısı marketten aldığı abur cuburların hem tatlarını hem de fiyatlarını açıkladı. Bakalım Güney Kore'nin atıştırmalık lezzetlerini siz nasıl bulacaksınız?

Kaynak: TikTok / haticeeakca