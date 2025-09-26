Güllü'nün Son Dizisinden MasterChef'teki Büyük Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, takipçilerinin sorunlarına cevap bulmaya devam ediyor.
NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak, sezona enfes bir giriş yaptı.
Güllü, geçtiğimiz günlerde final yapan ATV'nin Aile Saadeti dizisinde konuk oyunculuk yapmış.
İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde bir anısıyla gündeme gelmişti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün yeni bölümüyle ekranlardaydı.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Avrupa Yakası ve Gülse Birsel hakkındaki sözleri gündem oldu.
MasterChef’in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde tatsız bir durum yaşandı.
