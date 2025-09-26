onedio
Güllü'nün Son Dizisinden MasterChef'teki Büyük Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
26.09.2025 - 23:49

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

26 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, takipçilerinin sorunlarına cevap bulmaya devam ediyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye takipçilerinden garip itiraflar gelmeye devam ediyor. Ezmeci, bu defa eşiyle cinsel beraberlik yaşadıktan sonra aynı evde yaşadığı kaynanası fenalaşan ve hastanelik olan bir takipçisinin derdine yanıt aradı.

NOW'ın iddialı dizisi Kıskanmak, sezona enfes bir giriş yaptı.

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı kitabından uyarlanan Kıskanmak, seyirci tarafından büyük beğeni topladı. Kitap uyarlaması olduğu için seyirci şimdiden finalde ne olacağı sorar oldu. Peki, Kıskanmak kitabının sonunda ne oluyor?

Güllü, geçtiğimiz günlerde final yapan ATV'nin Aile Saadeti dizisinde konuk oyunculuk yapmış.

Arabeskin kraliçesi Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün vefatı herkesi yasa boğarken sosyal medyada Güllü'nün 2 ay önce konuk oyuncu olarak rol aldığı dizi ortaya çıktı. Güllü, ağustos ayında ATV'nin Aile Saadeti dizisinde rol almış.

İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde bir anısıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu bir çekimdeyken, ara verildiğinde ayakkabılarını değiştirdiğini ve çekimler yeniden başlayınca da giymeyi unuttuğunu anlatıyordu. Kostüm olan ayakkabısını giymeyi unutması, tam paydos verildiğinde sahnelerin yeniden çekilmesine neden olmuştu. Oyuncu, bu olayın ardından kostümcünün işten çıkarıldığını anlatmıştı. Sosyal medya ise ikiye bölündü. Kimi kostümcü, kimi oyuncu suçlu dedi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün yeni bölümüyle ekranlardaydı.

Yarışmanın sıkı takipçileri ekran başından ayrılmadı. Bir yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki soru ise dikkatlerden kaçmadı. İzleyiciler sorunun kolaylığına dikkat çekti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Avrupa Yakası ve Gülse Birsel hakkındaki sözleri gündem oldu.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber Youtube kanalındaki programında bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisi ve senaristi Gülse Birsel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

MasterChef’in geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde tatsız bir durum yaşandı.

Çağatay ile Mehmet Şef arasında çıkan tartışma stüdyoda gergin anlara neden oldu. Mehmet Şef’in Çağatay’ı uyarmasıyla başlayan kavgada, Çağatay’ın şeflerin üstüne doğru yürüdüğü görüldü. Arkadaşları Çağatay’ı sakinleştirmeye çalışırken Mehmet Şef’in “Terbiyesiz” çıkışı dikkat çekti.

