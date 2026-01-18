Fenomen Tostçu Reklam Videosu Çekerken Yer Çekimini Unutunca Kendini Yaktı

Sivas'ta yaşayan ve çektiği sosyal medya videoları ile ün salan tostçu Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı takipçilerine göstermek istedi. İş yerinin önünde sıcak su şovu yapmak isteyen Raşit Yıldırım, suyu havaya dökerek donmasını görüntülemek istedi. Elindeki sıcak suyun üzerine dökülmesiyle panikleyen Yıldırım'ın vücudunda yanıklar oluştu.

Olay anını anlatan Raşit Yıldırım, 'Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas'ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Hemen sonrasında hastaneye gittik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar tedavi altına alarak pansuman yaptılar. Şu an biraz daha iyiyim' dedi.