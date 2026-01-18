onedio
Fenomen Tostçu Reklam Videosu Çekerken Yer Çekimini Unutunca Kendini Yaktı

İsmail Kahraman
18.01.2026 - 13:02

Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen haline gelen meşhur tostçu Raşit Yıldırım, Sivas’taki soğuğu test etmek için havaya kaynar su fırlattı. Donmayan kaynar su meşhur tostçunun üzerine düşünce vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi. Tostçu Raşit Yıldırım, olay sonrasında yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi.

Sivas’ta soğuk hava deneyi kötü bitti.

Sivas'ta yaşayan ve çektiği sosyal medya videoları ile ün salan tostçu Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı takipçilerine göstermek istedi. İş yerinin önünde sıcak su şovu yapmak isteyen Raşit Yıldırım, suyu havaya dökerek donmasını görüntülemek istedi. Elindeki sıcak suyun üzerine dökülmesiyle panikleyen Yıldırım'ın vücudunda yanıklar oluştu.

Olay anını anlatan Raşit Yıldırım, 'Her gün bir sosyal medya içeriği üretiyorum. Bu kez maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Sivas'ta bugün hava eksi 20 dereceydi. Biz de sıcak su ile bir test yapalım dedik. Demlikte çok fazla su olduğu için kaldırır kaldırmaz kafamdan aşağı döküldü. O esnada sırtımda, kafamda, elimde, göğsümde ciddi yanıklar oluştu. Hemen sonrasında hastaneye gittik. Sağ olsun hastanedeki arkadaşlar tedavi altına alarak pansuman yaptılar. Şu an biraz daha iyiyim' dedi.

