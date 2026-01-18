Fenomen Tostçu Reklam Videosu Çekerken Yer Çekimini Unutunca Kendini Yaktı

Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen haline gelen meşhur tostçu Raşit Yıldırım, Sivas’taki soğuğu test etmek için havaya kaynar su fırlattı. Donmayan kaynar su meşhur tostçunun üzerine düşünce vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi. Tostçu Raşit Yıldırım, olay sonrasında yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi.
Sivas’ta soğuk hava deneyi kötü bitti.
