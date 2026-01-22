Evlilik Teklifi Alınca Ne Yapacağının Provasını Yapan Kadın O Gün Gelince Rezil Oldu!

Evlilik teklifi, birçok kadın için aylarca hatta senelerce hayali kurulan, zihinde defalarca yaşanan o büyük anlardan biri. O gün gelene kadar “Nasıl bir mekan olur?”, “Ne giyerim?”, “Ağlar mıyım, güler miyim?” gibi onlarca klişe senaryo kafada dönüp durur. Hatta çoğumuz, teklif anında vereceğimiz tepkiyi aynanın karşısında prova etmişizdir; şaşırmış gibi yapmayı, gözleri dolu dolu bakmayı, kontrollü ama duygulu bir “Evet” demeyi...

Bugün de tam olarak öyle bir an var gündemimizde!