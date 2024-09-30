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Eski Zamanlarda Şişelerin Üzerinde Neden Kabartma Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

Eski Zamanlarda Şişelerin Üzerinde Neden Kabartma Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 22:37

Eskiden kullanılan şişelerde kabartma olmasının aslında çok büyük bir sebebi var. Her ne kadar göze hitap etsin diye yapıldığı düşünülse de bu kabartmalar bir sürü hayat kurtarmış. Peki eskiden neden şişelerin üzerinde kabartma vardı?

Anlattık...

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Eski şişelerin üzerinde kabartmalı yazılar olduğunu fark etmişsinizdir. Her ne kadar sadece göze hitap etsin diye yapıldığı düşünülse de bunun arkasında aslında bir sebep yatıyor.

Eski şişelerin üzerinde kabartmalı yazılar olduğunu fark etmişsinizdir. Her ne kadar sadece göze hitap etsin diye yapıldığı düşünülse de bunun arkasında aslında bir sebep yatıyor.

Öncelikle şunu söyleyelim: Eski zamanlarda evinizde rahatlıkla zehir barındırabiliyordunuz.

Öncelikle şunu söyleyelim: Eski zamanlarda evinizde rahatlıkla zehir barındırabiliyordunuz.

Bu yüzden, 1800'lerde birçok kaza zehirlenme vakalarına yol açtı. Okuma yazma bilmeyen insanlar vardı, ancak bu tek neden değildi. Okuma bilenler de ambalajlar ve yetersiz etiketler yüzünden kazara zehirlenebiliyordu.

1920'ler ve 1930'larda ev içi elektrikli aydınlatma henüz tam anlamıyla yaygın değildi.

1920'ler ve 1930'larda ev içi elektrikli aydınlatma henüz tam anlamıyla yaygın değildi.

Bu da demek oluyor ki, kolayca karıştırılabilecek şişeler ölümcül bir madde içeriyorsa, sadece baş ağrısı için ağrı kesici ararken zehir içme ihtimaliniz vardı. Ayrıca, bir yerinizi kestiğinizde karanlıkta panikle ecza dolabında ağrınızı dindirecek bir ilaç veya sargı bezi ararken yanlışlıkla zehir içmek de son derece olasıydı.

1829 yılında New York, zehirli şişelerin “zehir” kelimesiyle etiketlenmesini zorunlu hale getirdi. 1853’te ise Amerikan Eczacılık Birliği, etiketlerde kafatası ve çapraz kemikler içeren bir simgenin de bulunabileceği şekilde bu düzenlemeyi güncelledi.

1829 yılında New York, zehirli şişelerin “zehir” kelimesiyle etiketlenmesini zorunlu hale getirdi. 1853’te ise Amerikan Eczacılık Birliği, etiketlerde kafatası ve çapraz kemikler içeren bir simgenin de bulunabileceği şekilde bu düzenlemeyi güncelledi.

Daha sonra, 1872 yılında Amerikan Tabipler Birliği, şişenin bir yüzeyine kabartmalı bir yazı eklenmesini önerdi. Böylece şişeler, dokunulduğunda ayırt edici bir his yaratacak şekilde tasarlandı; böylece şişeye dokunanlar “zehir” kelimesini kolaylıkla seçebilecekti.

Bir süre sonra, şişeler farklı şekillerde üretilmeye başlandı. Tabut biçiminde, kafatası motifli ve altıgen formlu şişeler de ortaya çıktı. Yani, başlangıçta belirttiğimiz gibi, bu kabartmalı ya da alışılmadık şekilli şişelerin amacı, olası tehlikeli ve ölümcül kazaları önleyerek hayat kurtarmaktı.

Bir süre sonra, şişeler farklı şekillerde üretilmeye başlandı. Tabut biçiminde, kafatası motifli ve altıgen formlu şişeler de ortaya çıktı. Yani, başlangıçta belirttiğimiz gibi, bu kabartmalı ya da alışılmadık şekilli şişelerin amacı, olası tehlikeli ve ölümcül kazaları önleyerek hayat kurtarmaktı.

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