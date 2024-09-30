Eski Zamanlarda Şişelerin Üzerinde Neden Kabartma Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Eski Zamanlarda Şişelerin Üzerinde Neden Kabartma Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Eskiden kullanılan şişelerde kabartma olmasının aslında çok büyük bir sebebi var. Her ne kadar göze hitap etsin diye yapıldığı düşünülse de bu kabartmalar bir sürü hayat kurtarmış. Peki eskiden neden şişelerin üzerinde kabartma vardı?
Anlattık...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski şişelerin üzerinde kabartmalı yazılar olduğunu fark etmişsinizdir. Her ne kadar sadece göze hitap etsin diye yapıldığı düşünülse de bunun arkasında aslında bir sebep yatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle şunu söyleyelim: Eski zamanlarda evinizde rahatlıkla zehir barındırabiliyordunuz.
1920'ler ve 1930'larda ev içi elektrikli aydınlatma henüz tam anlamıyla yaygın değildi.
1829 yılında New York, zehirli şişelerin “zehir” kelimesiyle etiketlenmesini zorunlu hale getirdi. 1853’te ise Amerikan Eczacılık Birliği, etiketlerde kafatası ve çapraz kemikler içeren bir simgenin de bulunabileceği şekilde bu düzenlemeyi güncelledi.
Bir süre sonra, şişeler farklı şekillerde üretilmeye başlandı. Tabut biçiminde, kafatası motifli ve altıgen formlu şişeler de ortaya çıktı. Yani, başlangıçta belirttiğimiz gibi, bu kabartmalı ya da alışılmadık şekilli şişelerin amacı, olası tehlikeli ve ölümcül kazaları önleyerek hayat kurtarmaktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın