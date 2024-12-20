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Gözüm Isırıyor Gibi: Bu Şarkıcıları Küçüklük Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?

etiket Gözüm Isırıyor Gibi: Bu Şarkıcıları Küçüklük Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 16:38

Şu an dinlediğimiz şarkıcılar da bizim gibi bir çocukluk geçirdiler, büyüdüler ve bir şekilde şarkıcı olmayı başardılar! Peki sen onları küçüklük fotoğraflarından tanıyabilecek misin?

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Ma Belle
Ma Belle
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