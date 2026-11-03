Fadlallah Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Lübnanlı Şii Alim Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın Hayatı
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'Fadlallah kimdir' sorusu son günlerde arama motorlarında öne çıkan sorgular arasında yer aldı. Bu aramalarda en çok merak edilen isim, Lübnan'ın en tanınmış Şii din alimlerinden biri olan Büyük Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah. Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın hayatı, eserleri ve tartışmalarla dolu kamusal geçmişi hakkında bilinenleri derledik.
Muhammed Hüseyin Fadlallah, 1935'te Irak'ın Necef kentinde doğdu.
Muhammed Hüseyin Fadlallah Kaç Yaşında Öldü?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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