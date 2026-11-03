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Fadlallah Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Lübnanlı Şii Alim Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın Hayatı

Fadlallah Kimdir, Kaç Yaşında Öldü, Nereli? Lübnanlı Şii Alim Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın Hayatı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 15:57
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'Fadlallah kimdir' sorusu son günlerde arama motorlarında öne çıkan sorgular arasında yer aldı. Bu aramalarda en çok merak edilen isim, Lübnan'ın en tanınmış Şii din alimlerinden biri olan Büyük Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah. Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın hayatı, eserleri ve tartışmalarla dolu kamusal geçmişi hakkında bilinenleri derledik.

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Muhammed Hüseyin Fadlallah, 1935'te Irak'ın Necef kentinde doğdu.

Muhammed Hüseyin Fadlallah, 1935'te Irak'ın Necef kentinde doğdu.

Ailesi aslen Güney Lübnan'daki Aynata köyündendi. Annesi ve babası, din eğitimi almak için 1928'de Necef'e taşınmıştı. Muhammed Hüseyin Fadlallah, 16 Kasım 1935'te bu şehirde dünyaya geldi ve gençlik yıllarını Necef'in dini medreselerinde geçirdi.

Muhammed Hüseyin Fadlallah Nereli?

Muhammed Hüseyin Fadlallah Irak'ın Necef kentinde doğdu ancak aslen Lübnanlıdır. Ailesinin kökeni Güney Lübnan'daki Aynata köyüne dayanır. Necef'teki eğitimini tamamladıktan sonra 1966'da Lübnan'a yerleşti ve Doğu Beyrut'taki Nebaa semtinde din adamı olarak çalışmaya başladı.

Muhammed Hüseyin Fadlallah Kaç Yaşında Öldü?

Muhammed Hüseyin Fadlallah Kaç Yaşında Öldü?

Muhammed Hüseyin Fadlallah, 4 Temmuz 2010'da Beyrut'ta 74 yaşında hayatını kaybetti. Kaynaklara göre vefatından önce haftalarca ağır hasta olarak hastanede tedavi görmüştü.

Eserleri ve Sosyal Çalışmaları

Muhammed Hüseyin Fadlallah onlarca kitap yazdı. En bilinen eseri, Kur'an'ı toplumsal ve akılcı bir bakışla yorumladığı 'Min Vahyi'l-Kur'an' adlı tefsiridir. Kurduğu Mebarrat Derneği aracılığıyla okullar, yetimhaneler, bir halk kütüphanesi, kadın kültür merkezi ve sağlık kliniği gibi hayır kurumlarının açılmasına öncülük etti. Zamanla Şii dünyasında kendisine dini konularda başvurulan bir merci olarak tanındı.

Dikkat Çeken Fetvaları

Muhammed Hüseyin Fadlallah, kadın sünnetini ve namus cinayetlerini yasaklayan fetvalarıyla dikkat çekti. Kadınların kendilerine yönelik şiddete karşı kendilerini savunma hakkını destekleyen bir fetva da yayımladı. 2009'da ise İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı fetva verdi.

Hizbullah ile İlişkisi Neden Tartışıldı?

Batılı kaynaklar Muhammed Hüseyin Fadlallah'ı uzun yıllar Hizbullah'ın 'ruhani lideri' olarak tanımladı. Muhammed Hüseyin Fadlallah ise bu nitelendirmeyi hiçbir zaman kabul etmedi ve örgütle organik bir bağı olduğu iddialarını reddetti. Amerika Birleşik Devletleri 1995'te Muhammed Hüseyin Fadlallah'ı yaptırım listesine aldı.

1985 Suikast Girişimi

8 Mart 1985'te Beyrut'ta Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın evinin yakınında bomba yüklü bir araç patladı. Saldırıda yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetti, 250'den fazla kişi yaralandı. Muhammed Hüseyin Fadlallah saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının arkasında kimin olduğuna dair farklı iddialar ortaya atıldı ancak bu iddialar ilgili taraflarca reddedildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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