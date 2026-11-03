Bolu'daki Bu Kahvehanede Küfreden, Cezayı Masadaki Herkese Ödüyor

Uyarı yazıları tek başına bırakılmamış, bir de yaptırım var. Çelik cezayı şöyle anlatıyor: 'Masada olan herkese çay söyleme cezası veriyoruz.' Yani küfreden, o masada oturan herkesin çayını ödüyor.

Çelik'e göre uyarıların faydası da görüldü. Müşterilerin uygulamaya destek verdiği öğrenildi.

Küfretmenin bedeli bu kahvehanede bir tepsi çay.