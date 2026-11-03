Bolu'daki Bu Kahvehanede Küfreden, Cezayı Masadaki Herkese Ödüyor
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kahvehanede küfretmek ve yüksek sesle konuşmak artık yasak.
Orta Çarşı'da 19 yıldır kahvehane işleten 67 yaşındaki Ahmet Çelik, müşterilerin birbirine ve çevresine daha saygılı olması için bu kuralı koydu. Kuralı çiğneyenleri bekleyen ceza ise tam bir kahvehane klasiği.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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