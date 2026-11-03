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Bolu'daki Bu Kahvehanede Küfreden, Cezayı Masadaki Herkese Ödüyor

Bolu'daki Bu Kahvehanede Küfreden, Cezayı Masadaki Herkese Ödüyor

Bolu
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 15:55
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kahvehanede küfretmek ve yüksek sesle konuşmak artık yasak.

Orta Çarşı'da 19 yıldır kahvehane işleten 67 yaşındaki Ahmet Çelik, müşterilerin birbirine ve çevresine daha saygılı olması için bu kuralı koydu. Kuralı çiğneyenleri bekleyen ceza ise tam bir kahvehane klasiği.

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Duvarlarda Aynı Uyarı Var: "Çevrenize Saygılı Olun"

Duvarlarda Aynı Uyarı Var: "Çevrenize Saygılı Olun"

Çelik, kahvehanenin farklı köşelerine 'Yüksek sesle konuşmayalım. Küfürlerinizi kendinize saklayın' ve 'Küfür etmek yasaktır. Çevrenize saygılı olun' yazılı uyarılar astı.

Kahvehaneye aileler de geliyor. Çelik, müşterilerin küfürlü konuşmayı alışkanlık haline getirdiğini söylüyor: 'Niye ettiklerini bilmiyoruz, gelişigüzel ediyorlar. Onun için yazdık.'

Kuralı Çiğneyen Masaya Çay Ismarlıyor

Kuralı Çiğneyen Masaya Çay Ismarlıyor

Uyarı yazıları tek başına bırakılmamış, bir de yaptırım var. Çelik cezayı şöyle anlatıyor: 'Masada olan herkese çay söyleme cezası veriyoruz.' Yani küfreden, o masada oturan herkesin çayını ödüyor.

Çelik'e göre uyarıların faydası da görüldü. Müşterilerin uygulamaya destek verdiği öğrenildi.

Küfretmenin bedeli bu kahvehanede bir tepsi çay.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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