Bir Madenci 38 Yıl Boyunca Tek Başına Tünel Kazdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cevherini tehlikeli patikadan taşımamak için dağı delmeye karar verdi
Yol yapıldı, tünele ihtiyaç kalmadı ama o kazmayı bırakmadı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın