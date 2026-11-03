article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Madenci 38 Yıl Boyunca Tek Başına Tünel Kazdı

Bir Madenci 38 Yıl Boyunca Tek Başına Tünel Kazdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 15:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki El Paso Dağları'nda yaklaşık 800 metre uzunluğunda bir tünel var. Tüneli altın madencisi William Henry Schmidt, makine kullanmadan kendi elleriyle kazdı. Tünel 1938'de tamamlandığında, ihtiyaç duyulan yol çoktan yapılmıştı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cevherini tehlikeli patikadan taşımamak için dağı delmeye karar verdi

Cevherini tehlikeli patikadan taşımamak için dağı delmeye karar verdi

Burro lakaplı Schmidt, altın aradığı sırtla Mojave'deki maden işleme tesisi arasındaki yolun çok tehlikeli olduğunu düşünüyordu. İki eşeğiyle cevherini bu patikadan taşımayı reddetti ve dağın içinden kendi yolunu açmaya karar verdi.

Bir kazma, bir kürek ve yaklaşık 2 kiloluk bir çekiçle işe başladı, ilerleyen yıllarda dinamit de kullandı. Granitin içinden açtığı tünel yaklaşık 1,8 metre yüksekliğinde. Schmidt bu süreçte yaklaşık 5 bin 800 ton kayayı el arabasıyla dışarı taşıdı.

Yol yapıldı, tünele ihtiyaç kalmadı ama o kazmayı bırakmadı

Yol yapıldı, tünele ihtiyaç kalmadı ama o kazmayı bırakmadı

1920'de bölgeden Mojave'ye bir yol yapıldı ve tünele ihtiyaç kalmadı. Schmidt yine de kazmaya devam etti, çevresindekiler onun aklını kaçırdığını düşündü. Tüneli 1938'de bitirdi ama madeninden çıkan cevheri taşımak için hiç kullanmadı. Bir süre sonra tüneli başka bir madenciye satıp bölgeden ayrıldı.

Bazı kaynaklara göre Schmidt'in asıl amacı, kayanın içinde izini sürdüğü bir altın damarıydı ve takıntılıymış gibi davranarak bunu gizledi. Dönemin ünlü bir gazete karikatürü onu 'insan köstebek' olarak tanıttı. 2003'te ABD Ulusal Tarihi Yerler Listesi'ne alınan tünel bugün ziyaret edilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın