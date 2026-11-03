Bir Madenci 38 Yıl Boyunca Tek Başına Tünel Kazdı

1920'de bölgeden Mojave'ye bir yol yapıldı ve tünele ihtiyaç kalmadı. Schmidt yine de kazmaya devam etti, çevresindekiler onun aklını kaçırdığını düşündü. Tüneli 1938'de bitirdi ama madeninden çıkan cevheri taşımak için hiç kullanmadı. Bir süre sonra tüneli başka bir madenciye satıp bölgeden ayrıldı.

Bazı kaynaklara göre Schmidt'in asıl amacı, kayanın içinde izini sürdüğü bir altın damarıydı ve takıntılıymış gibi davranarak bunu gizledi. Dönemin ünlü bir gazete karikatürü onu 'insan köstebek' olarak tanıttı. 2003'te ABD Ulusal Tarihi Yerler Listesi'ne alınan tünel bugün ziyaret edilebiliyor.