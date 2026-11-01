Kendi Yaptığı Kulübede 40 Yıldır Elektriksiz Yaşıyor

Smith göl ve derelerde balık tutuyor, bahçesinde sebze yetiştiriyor. Kendi birasını ve şarabını da yapıyor. Kulübe, en yakın yola yaklaşık 2 saatlik yürüme mesafesinde. Hava durumunu dinlemek için bir radyosu var, aile ve arkadaşlarıyla mektuplaşıyor.

2019'da felç geçiren Smith, bir arkadaşının birkaç gün önce verdiği acil durum cihazıyla yardım çağırdı. Helikopterle hastaneye götürüldü, iyileşince kulübesine döndü. 2022'de belgeselin Glasgow Film Festivali'ndeki gösterimine katıldı. Bu, 30 yıl aradan sonra Highlands'ten ilk çıkışıydı.