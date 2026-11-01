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Yaşam
Kendi Yaptığı Kulübede 40 Yıldır Elektriksiz Yaşıyor

Kendi Yaptığı Kulübede 40 Yıldır Elektriksiz Yaşıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 16:01
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İskoçya'nın Highlands bölgesindeki Treig Gölü kıyısında yaşayan Ken Smith, 1984'ten beri kendi yaptığı ahşap kulübede yaşıyor. Kulübede elektrik, akan su, doğalgaz ve telefon çekimi yok. Hayatı 2021'de BBC Scotland'ın çektiği bir belgeselle geniş kitlelere ulaştı.

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Saldırıya uğrayıp 23 gün baygın kaldıktan sonra yollara düştü

Saldırıya uğrayıp 23 gün baygın kaldıktan sonra yollara düştü

Derbyshire doğumlu Smith, 26 yaşındayken bir gece dışarıda bir çetenin saldırısına uğradı. Beyin kanaması geçirdi ve 23 gün baygın kaldı. Yaşadıkları onu uzun yolculuklara itti. Kanada'nın Yukon bölgesinde binlerce kilometre yürüdü, doğaya ilgisi burada başladı.

Yolculuktayken annesi ve babası hayatını kaybetti. Döndüğünde İngiltere'yi dolaşan Smith, 'Britanya'nın en ıssız yeri' olarak gördüğü Treig Gölü'ne 1984'te ulaştı ve kulübesini kendi elleriyle kurdu. 'Yaşadığım yerde haftalarca kimseyi görmeden kalabiliyorum' diyor.

Balık tutuyor, sebze yetiştiriyor, kendi şarabını yapıyor

Balık tutuyor, sebze yetiştiriyor, kendi şarabını yapıyor

Smith göl ve derelerde balık tutuyor, bahçesinde sebze yetiştiriyor. Kendi birasını ve şarabını da yapıyor. Kulübe, en yakın yola yaklaşık 2 saatlik yürüme mesafesinde. Hava durumunu dinlemek için bir radyosu var, aile ve arkadaşlarıyla mektuplaşıyor.

2019'da felç geçiren Smith, bir arkadaşının birkaç gün önce verdiği acil durum cihazıyla yardım çağırdı. Helikopterle hastaneye götürüldü, iyileşince kulübesine döndü. 2022'de belgeselin Glasgow Film Festivali'ndeki gösterimine katıldı. Bu, 30 yıl aradan sonra Highlands'ten ilk çıkışıydı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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