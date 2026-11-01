Kendi Yaptığı Kulübede 40 Yıldır Elektriksiz Yaşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Saldırıya uğrayıp 23 gün baygın kaldıktan sonra yollara düştü
Balık tutuyor, sebze yetiştiriyor, kendi şarabını yapıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın