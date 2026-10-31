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Kasabanın Tek Sakini Hem Belediye Başkanı Hem Kütüphaneci: Kendine Vergi de Ödüyor!

Kasabanın Tek Sakini Hem Belediye Başkanı Hem Kütüphaneci: Kendine Vergi de Ödüyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 08:46
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ABD'nin Nebraska eyaletindeki Monowi kasabasında yalnızca bir kişi yaşıyor. 1933 doğumlu Elsie Eiler, 2004'ten beri kasabanın hem belediye başkanı hem kütüphanecisi. Kasabanın tek vergi mükellefi olduğu için vergiyi de kendisi ödüyor.

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Eşi 2004'te ölünce kasabada tek başına kaldı

Eşi 2004'te ölünce kasabada tek başına kaldı

Eiler doğduğunda Monowi'de yaklaşık 100 kişi yaşıyordu. Tarım zorlaşıp iş imkanları azalınca nüfus hızla düştü. 1979'da kasabada 16 kişi kalmıştı, 2000'e gelindiğinde ise yalnızca Eiler çifti vardı.

Eşi Rudy, Ocak 2004'te akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Eiler o günden beri kasabanın tek sakini. 2020 nüfus sayımında Monowi'de 2 kişi görünse de ABD Nüfus Sayım Bürosu ikinci kişiyi gizlilik önlemi olarak eklemişti.

Kasabanın barını işletiyor, içki ruhsatını da kendine veriyor

Kasabanın barını işletiyor, içki ruhsatını da kendine veriyor

Eiler, eşiyle 1971'de satın aldığı Monowi Tavern'ü hala işletiyor. Haftanın 6 günü hamburger, sosisli ve bira satılan bara kasabayı merak eden turistler uğruyor. Belediye başkanı olarak barın içki ruhsatını da kendisi düzenliyor.

Eşinin adını taşıyan Rudy's Library'yi 2004 yazında açtı. Küçük kütüphanede 4 binden fazla kitap var. Tek vergi mükellefi olarak sokak lambalarının yanması ve suyun akması için kasaba kasasına kendisi para ödüyor. Eyaletten yol ödeneği alabilmek için her yıl bir yol planı da hazırlıyor.

Nebraska Public Media'ya konuşan Eiler, 'Burada mutluyum. Burada olmak istiyorum, yoksa burada kalmazdım' diyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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