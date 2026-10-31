Kasabanın Tek Sakini Hem Belediye Başkanı Hem Kütüphaneci: Kendine Vergi de Ödüyor!

Eiler, eşiyle 1971'de satın aldığı Monowi Tavern'ü hala işletiyor. Haftanın 6 günü hamburger, sosisli ve bira satılan bara kasabayı merak eden turistler uğruyor. Belediye başkanı olarak barın içki ruhsatını da kendisi düzenliyor.

Eşinin adını taşıyan Rudy's Library'yi 2004 yazında açtı. Küçük kütüphanede 4 binden fazla kitap var. Tek vergi mükellefi olarak sokak lambalarının yanması ve suyun akması için kasaba kasasına kendisi para ödüyor. Eyaletten yol ödeneği alabilmek için her yıl bir yol planı da hazırlıyor.

Nebraska Public Media'ya konuşan Eiler, 'Burada mutluyum. Burada olmak istiyorum, yoksa burada kalmazdım' diyor.