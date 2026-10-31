Kasabanın Tek Sakini Hem Belediye Başkanı Hem Kütüphaneci: Kendine Vergi de Ödüyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Nebraska eyaletindeki Monowi kasabasında yalnızca bir kişi yaşıyor. 1933 doğumlu Elsie Eiler, 2004'ten beri kasabanın hem belediye başkanı hem kütüphanecisi. Kasabanın tek vergi mükellefi olduğu için vergiyi de kendisi ödüyor.
Eşi 2004'te ölünce kasabada tek başına kaldı
Kasabanın barını işletiyor, içki ruhsatını da kendine veriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın