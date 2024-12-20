Rusya'da Neden Erkek Nüfusu Kadınlardan Çok Daha Az? Meğer Sebepleri Çokmuş!
Rusya'da Neden Erkek Nüfusu Kadınlardan Çok Daha Az? Meğer Sebepleri Çokmuş!
Rusya’da kadınlar erkeklerden yaklaşık 10 milyon daha fazladır. Erkek nüfusundaki bu azalma yüksek ölüm oranları ve düşük doğurganlık oranlarından kaynaklanıyor. Alkol bağımlılığı, tehlikeli yaşam tarzları ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler erkeklerin yaşam kalitesini düşürüyor. Ayrıca Sovyet geçmişi bu tabloyu daha da kötüleştiriyor. Günümüzde savaşlar da bu dengesizliği artırmaya devam ediyor.
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Rusya’da nüfus dengesi uzun zamandır kadınlar lehine bozuk durumda. Kadın nüfusu erkeklerden yaklaşık 10 milyon fazla ve bu fark her geçen yıl biraz daha büyüyor. Peki neden böyle? Savaşların, alkolün ve sağlıksız yaşam tarzlarının oluşturduğu tabloya biraz daha yakından bakalım.
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Öncelikle Rusya’daki erkeklerin yaşam beklentisi kadınlara göre oldukça düşük. Kadınlar ortalama 75,6 yıl yaşarken, erkeklerde bu rakam sadece 64,2 yıl. Bu fark neredeyse tüm dünyada görülen en büyük farklardan biri.
Erkeklerin erken yaşta ölmesinin başlıca sebebi ise alkol. Ülkede her yıl alkole bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 150.000-200.000 kişinin büyük bir kısmını erkekler oluşturuyor. Alkol sadece karaciğer sirozu gibi hastalıklara yol açmıyor; aynı zamanda cinayetler, intiharlar ve trafik kazalarının da başlıca tetikleyicisi.
Bunun yanında Rus erkekleri genelde sağlıklarını ihmal ediyor. Toplumda gerçek erkek algısı, hastalıkları görmezden gelmek, güçlü görünmek ve riskli davranışları cesaret olarak görmek üzerine kurulu.
Öyle ki erkeklerin kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranı kadınlara göre üç kat daha fazla. Bu durum toksik erkeklik anlayışının Rusya’daki erkek yaşam tarzlarını nasıl etkilediğini açıkça gösteriyor.
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Bir de geçmişin etkisi var. Sovyet dönemi ideolojisi bireysel refahı önemsemeyen bir yaşam tarzını teşvik ediyordu. O dönemde erkeklik devlete hizmet etmekle hatta sağlık pahasına kahramanlık göstermekle eş anlamlıydı. Bu kültürel miras bugünkü erkeklerin yaşam alışkanlıklarını hala etkiliyor.
Sağlıksız alışkanlıklar, stres ve sosyal hareketlilik eksikliği erkeklerin daha az yaşamasının nedenleri arasında.
Son yıllarda Ukrayna savaşı da bu tabloyu daha kötü hale getirdi. Cepheye gönderilen binlerce erkek geri dönemedi. 2022’den bu yana Rusya’da erkek ve kadın nüfusu arasındaki farkın daha da açıldığı tahmin ediliyor.
Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde Rusya’daki cinsiyet dengesizliğinin neden bu kadar keskin olduğunu anlamak mümkün. Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov ülkedeki düşük doğum oranının Rusya'nın geleceği için felaket olduğunu da dile getirdi.
Putin göreve geldiğinden beri ülkedeki doğum oranını arttırmayı önceliklerinden biri olarak sık sık dile getiriyor. İkinci öncelik ise erkek doğum oranını dengelemek gibi görünüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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