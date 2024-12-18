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Bu Şarkılar Üşütmez: Dinledik, Ruhumuz Isındı, Kalbimiz Kaynadı, Kış Soğukları Bizden Uzaklaştı!

etiket Bu Şarkılar Üşütmez: Dinledik, Ruhumuz Isındı, Kalbimiz Kaynadı, Kış Soğukları Bizden Uzaklaştı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 22:52

Hadi dürüst olalım, kış soğuğu insanın ruhunu bile üşütüyor değil mi? ❄️ Ama merak etmeyin, biz bu dondurucu günlere sıcacık bir çözüm bulduk! 🧡 Birazdan dinleyeceğiniz şarkılar, battaniyeye sarılıp pencere kenarında oturduğunuz o anları bile sıcacık yapacak. Hem içimizi ısıtacak, hem de ruhumuza dokunacak bu şarkılarla kış keyfinizi taçlandırmaya hazır olun! 🎶☕

'Bu Şarkılar Üşütmez' dedik, listeyi hazırladık. Hazırsanız başlayalım! 😊

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1. Teoman - Gönül

2. Norah Jones - Come Away With Me

3. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar

4. Billie Eilish - Everything I Wanted

5. Ed Sheeran - Perfect

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6. Sertab Erener - Açık Adres

7. Hozier - Cherry Wine

8. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

9. Adele - Someone Like You

10. Ahmet Ali Arslan & Nilipek. - Benimle Yaşlan

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11. Deniz Tekin - Yıldızlar

12. Yolda - Mecburiyet

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Ecem Bekar
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