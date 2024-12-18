Bu Şarkılar Üşütmez: Dinledik, Ruhumuz Isındı, Kalbimiz Kaynadı, Kış Soğukları Bizden Uzaklaştı!
Bu Şarkılar Üşütmez: Dinledik, Ruhumuz Isındı, Kalbimiz Kaynadı, Kış Soğukları Bizden Uzaklaştı!
Hadi dürüst olalım, kış soğuğu insanın ruhunu bile üşütüyor değil mi? ❄️ Ama merak etmeyin, biz bu dondurucu günlere sıcacık bir çözüm bulduk! 🧡 Birazdan dinleyeceğiniz şarkılar, battaniyeye sarılıp pencere kenarında oturduğunuz o anları bile sıcacık yapacak. Hem içimizi ısıtacak, hem de ruhumuza dokunacak bu şarkılarla kış keyfinizi taçlandırmaya hazır olun! 🎶☕
'Bu Şarkılar Üşütmez' dedik, listeyi hazırladık. Hazırsanız başlayalım! 😊
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1. Teoman - Gönül
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2. Norah Jones - Come Away With Me
3. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar
4. Billie Eilish - Everything I Wanted
5. Ed Sheeran - Perfect
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6. Sertab Erener - Açık Adres
7. Hozier - Cherry Wine
8. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
9. Adele - Someone Like You
10. Ahmet Ali Arslan & Nilipek. - Benimle Yaşlan
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11. Deniz Tekin - Yıldızlar
12. Yolda - Mecburiyet
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