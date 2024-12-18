Bu Testte Önerdiğimiz Şarkıyı Sevgiline Gönder, Tartışmanız Bir Anda Son Bulsun!
Bu Testte Önerdiğimiz Şarkıyı Sevgiline Gönder, Tartışmanız Bir Anda Son Bulsun!
Anlaşmazlıkları bitirmek için bazen bir gülüş, bakış ve hatta bir şarkı bile yeter!
Hazırsan bu testte sizin anlaşmazlıklarınızı ortadan kaldıracak şarkıyı söylüyoruz!
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1. Son zamanlarda partnerinle nasıl iletişim kuruyorsunuz?
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2. Birbirinize yeteri kadar vakit ayırdığınızı düşünüyor musun?
3. Peki ya aranızdaki duygusal bağı değerlendirecek olursan?
4. Anlaşmazlık yaşadığınız zamanlar nadiren mi oluyor yoksa sürekli bir çatışma içinde misiniz?
5. Partnerinin yaşamı hakkında ne kadar bilgilisin?
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6. Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?
7. Son olarak, gelecek hakkında konuşup uzun süreli planlar yapıyor musunuz?
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