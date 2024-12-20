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Overthinkistan'a Doğru Emin Adımlarla Yürürken Size Eşlik Edecek 15 Şarkı

etiket Overthinkistan'a Doğru Emin Adımlarla Yürürken Size Eşlik Edecek 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 16:37

Overthinkistan'a doğru emin adımlarla... Overthink'lemek hayatımızın bir parçası oldu diyenler için bu liste kaçmaz! Tam da o zamanlarda imdadınıza yetişecek şarkıları sizin için derledik.

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1. Bengü - Saygımdan

2. Simge - Yankı

3. Hande Yener - Bir Bela

4. Serdar Ortaç - İsmi Lazım Değil

5. Yalın - Ki Sen

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6. Murat Dalkılıç - Neyleyim İstanbulu

7. Dedublüman & Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum

8. Gülşen - Bir Taraf Seç

9. Sezen Aksu - Sarı Odalar

10. Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - Aşkla Aynı Değil

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11. Fettah Can - Kalp Ağrısı

12. Harun Kolçak - Gitme Seviyorum ft. Tan Taşçı

13. Gökhan Türkmen - Çatı Katı

14. Mert Demir - Ateşe Düştüm

15. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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