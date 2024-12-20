Overthinkistan'a Doğru Emin Adımlarla Yürürken Size Eşlik Edecek 15 Şarkı
Overthinkistan'a Doğru Emin Adımlarla Yürürken Size Eşlik Edecek 15 Şarkı
Overthinkistan'a doğru emin adımlarla... Overthink'lemek hayatımızın bir parçası oldu diyenler için bu liste kaçmaz! Tam da o zamanlarda imdadınıza yetişecek şarkıları sizin için derledik.
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1. Bengü - Saygımdan
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2. Simge - Yankı
3. Hande Yener - Bir Bela
4. Serdar Ortaç - İsmi Lazım Değil
5. Yalın - Ki Sen
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6. Murat Dalkılıç - Neyleyim İstanbulu
7. Dedublüman & Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
8. Gülşen - Bir Taraf Seç
9. Sezen Aksu - Sarı Odalar
10. Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - Aşkla Aynı Değil
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11. Fettah Can - Kalp Ağrısı
12. Harun Kolçak - Gitme Seviyorum ft. Tan Taşçı
13. Gökhan Türkmen - Çatı Katı
14. Mert Demir - Ateşe Düştüm
15. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
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