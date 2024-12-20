Bilim İnsanları Şaşkın: Evren Hiç Olmadığı Kadar Hızlı Genişliyor Ama Nedenini Kimse Bilmiyor!
Bilim İnsanları Şaşkın: Evren Hiç Olmadığı Kadar Hızlı Genişliyor Ama Nedenini Kimse Bilmiyor!
Evrenin sürekli genişlediğini biliyoruz ancak bu genişlemenin neden hızlandığı sorusu bilim insanlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Bunun cevabını bulmak için şimdiye kadar birçok teori ortaya atıldı ama henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Cevap, gizemli bir güç olan 'karanlık enerji'de olabilir mi?
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13,8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama (Big Bang), evrenin ilk genişleme anıydı. NASA’ya göre, bu genişleme başlangıçta inanılmaz bir hızla gerçekleşti ve sadece bir saniyenin çok küçük bir bölümünde tüm evren yayıldı.
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Ancak kısa süre sonra yerçekimi bu genişleme hızını yavaşlatmaya başladı. Tam her şey sakinleşti derken, yaklaşık dokuz milyar yıl önce, genişleme hızı yeniden arttı. Peki ama neden?
Bilim insanları, bu hızlanmanın arkasında karanlık enerji adı verilen gizemli bir güç olduğunu düşünüyor. NASA’ya göre, evrenin %68,3 ile %70’i bu karanlık enerjiyle dolu.
Hubble Uzay Teleskobu, bu hızlanmayı ilk keşfeden araç oldu. Ancak James Webb Teleskobu’nun yeni gözlemleri, genişleme hızının daha önce düşünülenden bile fazla olduğunu ortaya koydu.
Johns Hopkins Üniversitesi’nden kozmolog Marc Kamionkowski, bu hızlanmanın nedenini açıklamak için birçok teori üzerinde çalışıldığını belirtiyor. "Erken karanlık enerji," "egzotik parçacıklar" veya "değişen elektron kütlesi" gibi fikirler masada. Ancak hiçbiri kesin bir yanıt sunmuyor.
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Hubble ve James Webb teleskoplarının aynı sonuçlara ulaşması, bu sorunun çözümünü daha da kritik hale getiriyor.
Bilim insanları, evrenin genişleme hızını anlamanın, evrenin oluşumuna ve geleceğine dair pek çok sırrı çözebileceğini düşünüyor. Ancak şu an için elimizde olan bilgiler, sorulardan çok yeni sorular yaratıyor gibi görünüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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