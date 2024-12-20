Bilim İnsanları Şaşkın: Evren Hiç Olmadığı Kadar Hızlı Genişliyor Ama Nedenini Kimse Bilmiyor!

Evrenin sürekli genişlediğini biliyoruz ancak bu genişlemenin neden hızlandığı sorusu bilim insanlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Bunun cevabını bulmak için şimdiye kadar birçok teori ortaya atıldı ama henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Cevap, gizemli bir güç olan 'karanlık enerji'de olabilir mi?