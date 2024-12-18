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Kafanızda Olmadık Senaryolar Kurarken Fon Müziği Niyetine Açmalık 12 Şarkı

etiket Kafanızda Olmadık Senaryolar Kurarken Fon Müziği Niyetine Açmalık 12 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 22:52

Hadi itiraf edelim… Hepimiz bazen kafamızda abartılı senaryolar kuruyoruz, değil mi? Bir an otobüs camına yaslanmışsınız, fonda duygusal bir şarkı çalıyor, dışarıda yağmur... Ve siz, başroldesiniz! Ya da evde boş boş otururken “ya bir gün şu şöyle olsa...” diye hayallere dalıyorsunuz. İşte o anlarda, doğru şarkı her şeyi daha da gerçek yapar.

Merak etmeyin, sizi düşünerek bir liste hazırladık! Açın, hayal gücünüz serbest kalsın. Ne de olsa, kimse hayalleri elimizden alamaz! 😊

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1. Leyla The Band - Aşk Bitti

2. Sertab Erener - İyileşiyorum

3. Göksel - Aşkın Yalanmış

4. Moğollar - Yolum Seninle

5. Redd - Nefes Bile Almadan

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6. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma

7. Deniz Sungur - Bilemiyorum

8. Kayra - Hikaye Bitti Çoktan

9. Skapova - Neyse

10. Model - Sen Ona Aşıksın

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11. Seksendört - Kendime Yalan Söyledim

12. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme

13. No.1 - Yarım Kalan Sigara

14. Kreş - Yarım Kalan Şarap

15. Batuhan Mutlugil - Bambaşka

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16. Hayko Cepkin - Geç Kaldım

17. Badem - Geceyedir Küsmelerim

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Ecem Bekar
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