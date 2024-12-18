Kafanızda Olmadık Senaryolar Kurarken Fon Müziği Niyetine Açmalık 12 Şarkı
Kafanızda Olmadık Senaryolar Kurarken Fon Müziği Niyetine Açmalık 12 Şarkı
Hadi itiraf edelim… Hepimiz bazen kafamızda abartılı senaryolar kuruyoruz, değil mi? Bir an otobüs camına yaslanmışsınız, fonda duygusal bir şarkı çalıyor, dışarıda yağmur... Ve siz, başroldesiniz! Ya da evde boş boş otururken “ya bir gün şu şöyle olsa...” diye hayallere dalıyorsunuz. İşte o anlarda, doğru şarkı her şeyi daha da gerçek yapar.
Merak etmeyin, sizi düşünerek bir liste hazırladık! Açın, hayal gücünüz serbest kalsın. Ne de olsa, kimse hayalleri elimizden alamaz! 😊
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Leyla The Band - Aşk Bitti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sertab Erener - İyileşiyorum
3. Göksel - Aşkın Yalanmış
4. Moğollar - Yolum Seninle
5. Redd - Nefes Bile Almadan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yaşlı Amca - Giderdi Hoşuma
7. Deniz Sungur - Bilemiyorum
8. Kayra - Hikaye Bitti Çoktan
9. Skapova - Neyse
10. Model - Sen Ona Aşıksın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Seksendört - Kendime Yalan Söyledim
12. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme
13. No.1 - Yarım Kalan Sigara
14. Kreş - Yarım Kalan Şarap
15. Batuhan Mutlugil - Bambaşka
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Hayko Cepkin - Geç Kaldım
17. Badem - Geceyedir Küsmelerim
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın