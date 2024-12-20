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Kanka Hayırlısı Buymuş Değil mi: Derin Bir İç Çekip Oluruna Bırakmanıza Yardımcı Olacak 13 Şarkı

etiket Kanka Hayırlısı Buymuş Değil mi: Derin Bir İç Çekip Oluruna Bırakmanıza Yardımcı Olacak 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 16:37

Kanka geçecek değil mi diye uzun mutfak masası konuşmalarınız esnasında arkada çalması gereken şarkıları bir listede topladık. İşte oluruna bırakmanıza yardım edecek o şarkılar...

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1. Sıla - Oluruna Bırak

2. Serdar Ortaç - Bilsem Ki

3. Kibariye & Tarkan - Gülümse Kaderine

4. Gripin - Aşk Nerden Nereye

5. Teoman - Aşk Kırıntıları

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6. Sezen Aksu - Sarı Odalar

7. Simge - Armağan

8. Kibariye - Koparılan Çiçekler

9. Ersay Üner - Nokta

10. Berkay - Ömrümün Geri Kalanı

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11. Gökhan Tepe - Birkaç Beden Önce

12. Yalın - Keşke

13. Tarkan - Her Şey Fani ft. Mahmut Orhan

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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