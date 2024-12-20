Kanka Hayırlısı Buymuş Değil mi: Derin Bir İç Çekip Oluruna Bırakmanıza Yardımcı Olacak 13 Şarkı
Kanka Hayırlısı Buymuş Değil mi: Derin Bir İç Çekip Oluruna Bırakmanıza Yardımcı Olacak 13 Şarkı
Kanka geçecek değil mi diye uzun mutfak masası konuşmalarınız esnasında arkada çalması gereken şarkıları bir listede topladık. İşte oluruna bırakmanıza yardım edecek o şarkılar...
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1. Sıla - Oluruna Bırak
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2. Serdar Ortaç - Bilsem Ki
3. Kibariye & Tarkan - Gülümse Kaderine
4. Gripin - Aşk Nerden Nereye
5. Teoman - Aşk Kırıntıları
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6. Sezen Aksu - Sarı Odalar
7. Simge - Armağan
8. Kibariye - Koparılan Çiçekler
9. Ersay Üner - Nokta
10. Berkay - Ömrümün Geri Kalanı
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11. Gökhan Tepe - Birkaç Beden Önce
12. Yalın - Keşke
13. Tarkan - Her Şey Fani ft. Mahmut Orhan
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