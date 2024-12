Çocuklar İçin Hayal Dünyasını Şekillendirecek 20 Kitap Önerisi

Çocuk ve gençlik edebiyatının bol ödüllü yazarı Miyase Sertbarut’un bir fenomene dönüşen ‘Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü’ serisinin yeni kitabı ‘Layksızlar’, ‘Layk almayı neden önemsiyoruz? Beğenilerin sayısı iyi bir şey yaptığımızın kanıtı mı? Tek motivasyon çoğunluk tarafından onaylanmak mı?’ sorularını mercek altına alıyor.

2-) Farkındalık Serisi: (5-7 Yaş) Eğitimci yazar Sultan Serdar Doksöz ve Cemal Özdemir’in birlikte kaleme aldığı ‘Farkındalık Serisi’ otizm, görme engeli, yürüme engeli ve disleksi üzerine yazılmış umut dolu hikayeler anlatıyor. ‘Bay Hünerli’, ‘Gören Eller’, ‘Kınalı’ ve ‘Özelistan’ başlıklı dört kitaptan oluşan seri, özel eğitim gereksinimli öğrencilerin barındırdığı potansiyeli odağına alarak çocuklarımızın kendilerini keşfetme sürecinde bambaşka bir bakış açısı kazanmalarını hedefliyor.

3-) Dr. Kimo’nun Laboratuvarı: (+12 yaş) Ödüllü yazar Koray Avcı Çakman’ın kaleminden ‘Dr. Kimo’nun Laboratuvarı’ yeni nesil bir vizyonla ‘Kazanmak için her yol mubah mıdır?’ sorusunun cevabını arıyor. Dr. Kimo’nun laboratuvarında pek çok yapay zekâ yetişiyor. Bunlardan biri de Dr. Oyun’un ilk sürümü ‘Ben’. Kazanma aşkıyla oynayan Ben’in etik değerlerinin olmaması insanlık için zorlu bir macerayı başlatıyor.

4-) Askıda Kahkaha: (7-9 yaş) Ödüllü yazar Hanzade Servi’nin yeni kitabı Askıda Kahkaha, ‘askıda ekmek’ fikrinden yola çıkarak askıda kahkaha dağıtmaya karar veren bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. Hanzade Servi yeni kitabında ‘Mutluluk da mutsuzluk da bulaşıcıdır.’ vurgusunu yapıyor.

5-) Can Leo Okulda: (7-9 yaş) Pınar Boylu Gogulan’ın oğlu Demir Vasiliy Gogulan ile birlikte kaleme aldığı Can Leo Okulda, özgün içeriği ve sıcacık anlatımıyla otizme farkındalık getirmeyi hedefliyor. Can Leo, Pınar Boylu Gogulan’ın küçük oğlu ve Demir Vasiliy’nin kardeşi. Sekiz yaşındayken atipik otizm teşhisi konan Can Leo’nun okuldaki maceralarına, Demir Vasiliy’nin anlatımıyla eşlik ediyoruz bu kitapta. Demir Vasiliy Gogulan, Pınar Boylu Gogulan’ın yönlendirmesiyle ‘Otizmli bir çocuğun okul yaşamı nasıl olur? Nasıl iletişim kurabiliriz? Öğrenme süreci nasıldır?’ gibi soruları arkadaş sohbeti sıcaklığında sunuyor minik okurlara.