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Çocuklar İçin Hayal Dünyasını Şekillendirecek 20 Kitap Önerisi

etiket Çocuklar İçin Hayal Dünyasını Şekillendirecek 20 Kitap Önerisi

Merve Aydın
Merve Aydın - yazio
20.12.2024 - 23:53

Çocuklar, hayata dair ilk izlenimlerini hayal dünyalarının kapılarını aralayarak kazanır. Onların içindeki yaratıcılığı ve keşfetme arzusunu tetikleyen en güçlü araçlardan biri ise kitaplardır. Size, her biri özenle seçilmiş ve farklı yaş gruplarına hitap eden 20 çocuk kitabı önerisi hazırladım.

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Bu listedeki kitaplar, yalnızca keyifli bir okuma sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklara dünyayı farklı gözlerle görme cesareti veriyor.

Bu listedeki kitaplar, yalnızca keyifli bir okuma sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklara dünyayı farklı gözlerle görme cesareti veriyor.

Otizme farkındalık yaratan sıcacık hikâyelerden, doğanın tahribatına dikkat çeken çevre temalı öykülere; teknolojiyi sorgulayan yapay zekâ maceralarından, hayal gücünü kanatlandıran rengârenk resimlerle süslenmiş masallara kadar uzanan bu kitaplar hem küçük okurların hem de ebeveynlerin kalbine dokunacak.

Empati kurmayı, doğaya saygıyı, hayal gücünü sınırsız bir alanda kullanmayı ve farklılıklara duyarlılığı hikâyeler aracılığıyla öğrenecekler. Ödüllü yazarlardan sürükleyici hikâyeler, renkli çizimlerle zenginleştirilmiş masallar ve düşündüren temalarla dolu bu eserler, çocukların dünyasında iz bırakacak.

Şimdi sizi, çocukların hayatına yeni anlamlar katacak Altın Çocuk Kitaplarından çıkan bu birbirinden değerli kitaplarla tanıştırmak istiyorum. Hazırsanız, birlikte sayfaların büyülü dünyasına yolculuk edelim!

1-) Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü “Layksızlar”: (+10 Yaş)

1-) Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü “Layksızlar”: (+10 Yaş)

Çocuk ve gençlik edebiyatının bol ödüllü yazarı Miyase Sertbarut’un bir fenomene dönüşen ‘Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü’ serisinin yeni kitabı ‘Layksızlar’, ‘Layk almayı neden önemsiyoruz? Beğenilerin sayısı iyi bir şey yaptığımızın kanıtı mı? Tek motivasyon çoğunluk tarafından onaylanmak mı?’ sorularını mercek altına alıyor.

2-) Farkındalık Serisi: (5-7 Yaş) Eğitimci yazar Sultan Serdar Doksöz ve Cemal Özdemir’in birlikte kaleme aldığı ‘Farkındalık Serisi’ otizm, görme engeli, yürüme engeli ve disleksi üzerine yazılmış umut dolu hikayeler anlatıyor. ‘Bay Hünerli’, ‘Gören Eller’, ‘Kınalı’ ve ‘Özelistan’ başlıklı dört kitaptan oluşan seri, özel eğitim gereksinimli öğrencilerin barındırdığı potansiyeli odağına alarak çocuklarımızın kendilerini keşfetme sürecinde bambaşka bir bakış açısı kazanmalarını hedefliyor.

3-) Dr. Kimo’nun Laboratuvarı: (+12 yaş) Ödüllü yazar Koray Avcı Çakman’ın kaleminden ‘Dr. Kimo’nun Laboratuvarı’ yeni nesil bir vizyonla ‘Kazanmak için her yol mubah mıdır?’ sorusunun cevabını arıyor. Dr. Kimo’nun laboratuvarında pek çok yapay zekâ yetişiyor. Bunlardan biri de Dr. Oyun’un ilk sürümü ‘Ben’. Kazanma aşkıyla oynayan Ben’in etik değerlerinin olmaması insanlık için zorlu bir macerayı başlatıyor.

4-) Askıda Kahkaha: (7-9 yaş) Ödüllü yazar Hanzade Servi’nin yeni kitabı Askıda Kahkaha, ‘askıda ekmek’ fikrinden yola çıkarak askıda kahkaha dağıtmaya karar veren bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. Hanzade Servi yeni kitabında ‘Mutluluk da mutsuzluk da bulaşıcıdır.’ vurgusunu yapıyor.

5-) Can Leo Okulda: (7-9 yaş) Pınar Boylu Gogulan’ın oğlu Demir Vasiliy Gogulan ile birlikte kaleme aldığı Can Leo Okulda, özgün içeriği ve sıcacık anlatımıyla otizme farkındalık getirmeyi hedefliyor. Can Leo, Pınar Boylu Gogulan’ın küçük oğlu ve Demir Vasiliy’nin kardeşi. Sekiz yaşındayken atipik otizm teşhisi konan Can Leo’nun okuldaki maceralarına, Demir Vasiliy’nin anlatımıyla eşlik ediyoruz bu kitapta. Demir Vasiliy Gogulan, Pınar Boylu Gogulan’ın yönlendirmesiyle ‘Otizmli bir çocuğun okul yaşamı nasıl olur? Nasıl iletişim kurabiliriz? Öğrenme süreci nasıldır?’ gibi soruları arkadaş sohbeti sıcaklığında sunuyor minik okurlara.

6-) Kır Masalları Serisi: (5-7 Yaş)

6-) Kır Masalları Serisi: (5-7 Yaş)

Gülten Dayıoğlu vakıf ödüllü yazar Aysun Berktay Özmen’in hem yazıp hem resimlediği ‘Kır Masalları’ serisi ‘Küçük Ressam ile Kral Salyangoz’, ‘Kirpi Omlet’ ve ‘Küçük Ressam Doğada’ kitaplarından oluşuyor. Tamamı doğada geçen bu kitaplarda Berktay-Özmen sıcacık çizimler eşliğinde çocukların doğayla bağ kurmasına sanat aracılığıyla destek oluyor.

7-) Deyim Deyim Ne Deyim: (7-9 yaş) Usta yazar Habib Bektaş, bu kitabında günlük hayatta sıklıkla kullanılan deyimlerimizi eğlenceli hikâyeler eşliğinde çocuklara anlatıyor.

8-) Doğadaki İzlerimiz: (7-9 yaş) Meryem Ermeydan’ın yazıp Melike Tan Tayyar’ın resimlediği, 2021 Tudem Edebiyat Ödülleri Resimli Kitap Yarışması ikincilik ödülünün sahibi ‘Doğadaki İzler’, aşırı kentleşme, zehirli gazlar gibi insan kaynaklı kirliliğin doğaya verdiği tahribata vurgu yapıyor, bu sorunlara sanatsal bir çözüm arayışı sunuyor.

9-) Sözcüklerin İzinde: (+9 Yaş) Ödüllü yazar Patricia MacLachlan’ın yazdığı ‘Sözcüklerin İzinde’, sınıflarına gelen bir şairle birlikte hayatları değişen beş gencin hikâyesini anlatıyor. Beş arkadaş, sözcüklerin sihirli dünyasına adım atarak kendilerini ifade etmeyi, yaralarını sarmayı, anılarını korumak için sözcükleri kullanmayı öğreniyor. Genç okuyuculara ilham veren, yazmanın gücü hakkında kısa ve etkileyici bir öykü.

10-) Elektronik Çöplüğü: (+9 Yaş) Paksu Adası elektronik ve metal atıkların toplanma merkezidir. Bu tuhaf adada yaşayan Yağmur, arkadaşlarının kendisine taktığı “Teneke Adalı” lakabından çok rahatsız olur ve onları adaya davet eder. Büyük gün geldiğinde işler karışır, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

11-) Yumurtam Dört Oda Bir Salon: (7-9 yaş)

11-) Yumurtam Dört Oda Bir Salon: (7-9 yaş)

Eda Albayrak, yeni kitabında hayal ederek istediğimiz her şeyi gerçeğe dönüştürebileceğimizin altını çiziyor. İzlediği bir belgeselde bir kuş türünün yumurtalarıyla birlikte fosilleştiğini gören Albayrak, “Ya bu yumurtalardan biri açılsaydı?” diye soruyor ve ortaya eğlenceli bir hikâye çıkıyor.

12-) Mula ve Minik Sinek: (5-7 yaş) Tembel bir kaplan olan Mula, bir sivrisinek tarafından zorla harekete geçirilir. Başlarda pek hevesli değildir ama sonrasında, harekete geçerek istediği her şeye ulaşabileceğini öğrenir. Hikâyenin içine yerleştirilmiş yoga pozisyonlarıyla ‘Mula ve Minik Sinek’ çocukları harekete geçmeye davet ediyor.

13-) Sonsuzlukta Bir Nokta: (5-7 yaş) Nilay Yılmaz’ın maarif modeline uygun olarak yazdığı ‘Sonsuzlukta Bir Nokta’ çocukları olaylara ve nesnelere farklı açılardan bakmaya davet ediyor, görünenin her zaman göründüğü gibi olmayabileceğinin ipuçlarını veriyor.

14-) Aşure: (7-9 Yaş) Bilge Buhan Musa, Aşure’de çocukları daha adil ve açlığın olmadığı bir dünya için harekete geçmeye davet ediyor. Sıfır atık ve sorumlu tüketim konularını mercek altına alıyor.

15-) Düş Kalemi: (5-7 yaş) Filiz Mungan hem yazıp hem resimlediği Düş Kalemi isimli kitabında çocukları hayal kurmaya davet ediyor. Düşlerimiz ve bir kalemimiz olduğu sürece tüm hayallerimizi gerçekleştirebileceğimizin altını çiziyor

16-) Sorunlarla Başa Çıkıyorum Serisi: (5-7 yaş)

16-) Sorunlarla Başa Çıkıyorum Serisi: (5-7 yaş)

Aysel Ertan, Sorunlarla Başa Çıkıyorum serisinin ‘Kekeme Kaplumbağa’ ve ‘Piti Piti’nin Dişi Ne Olacak’ isimli yeni kitaplarında çocukların sıklıkla yaşadığı problemleri onların perspektifinden anlatıyor. Bir yandan çocuklarla empati kurarken diğer yandan sorunların çözümüne ilişkin ipuçları paylaşıyor.

17-) Mucit Osman: (+10 yaş) Türkçe öğretmeni ve yazar Asaf Ekin Yeşil, bu kitabında bilim ve teknolojiye gönül vermiş Osman isimli çocuğun hikâyesini anlatırken okurları keşfetmeye, sınırları zorlamaya ve hayallerinin peşinden gitmeye davet ediyor.

18-) Bir İyilik Macerası: (+9 Yaş) Alper Karaağaç dördüncü kitabı ‘Bir İyilik Macerasında doğanın gücünü ve hayatımızdaki önemini anlatırken farkındalığı düşük bireyler tarafından tabiata verilen zararı gözler önüne seriyor.

19-) Kaybolan Panduf: (5-7 yaş) Hidayet Uskal ilk kitabında oyun oynarken korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan bir çocuğun kendini keşfetme öyküsünü anlatıyor. Kahramanımız bu macera sırasında bazen kaybetmenin de kazanmak olduğunu öğreniyor.

20-) Ormanın Derinliklerine Yolculuk: (8-9 Yaş) Senem Kıroğlu Nane’nin yeni kitabı ‘Ormanın Derinliklerine Yolculuk’, çocukların çevreleriyle kurdukları iletişimi ve uyumu gözler önüne seren, onların kendi başlarına problem çözme yeteneklerini keşfetmeleri için kılavuzluk eden sıcacık bir öykü...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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