Çocuklar İçin Hayal Dünyasını Şekillendirecek 20 Kitap Önerisi
Çocuklar İçin Hayal Dünyasını Şekillendirecek 20 Kitap Önerisi
Çocuklar, hayata dair ilk izlenimlerini hayal dünyalarının kapılarını aralayarak kazanır. Onların içindeki yaratıcılığı ve keşfetme arzusunu tetikleyen en güçlü araçlardan biri ise kitaplardır. Size, her biri özenle seçilmiş ve farklı yaş gruplarına hitap eden 20 çocuk kitabı önerisi hazırladım.
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Bu listedeki kitaplar, yalnızca keyifli bir okuma sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklara dünyayı farklı gözlerle görme cesareti veriyor.
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1-) Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü “Layksızlar”: (+10 Yaş)
6-) Kır Masalları Serisi: (5-7 Yaş)
11-) Yumurtam Dört Oda Bir Salon: (7-9 yaş)
16-) Sorunlarla Başa Çıkıyorum Serisi: (5-7 yaş)
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