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Eşinizin Cebinden Çıkan Kirli Paraları Yıkarken Dinlemeniz Gereken Terapi Gibi 14 Temizlik Şarkısı

etiket Eşinizin Cebinden Çıkan Kirli Paraları Yıkarken Dinlemeniz Gereken Terapi Gibi 14 Temizlik Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 16:37

Kirli paraları çitileyen ablayı görmeyeniniz yoktur... Acaba abla hangi şarkıları dinliyor diye merak edenler olmuş, biz de öyle bir playlist hazırlayalım ki temizlik yaparken terapi gibi gelsin istedik. İşte o şarkılar...

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1. Berkay - Taburcu

2. Hande Yener - Acele Etme

3. Murat Dalkılıç - Kasaba

4. Rober Hatemo - Aşksız Prens

5. Emir - Eline Düştüm

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6. Soner Sarıkabadayı - Kutsal Toprak

7. Demet Akalın - Tecrübe

8. Erdem Kınay - Alkışlar ft. Sibel Can

9. Lara - Adam Gibi Adam

10. Serdar Ortaç - Hadi Çal

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11. Simge - Önümüz Yaz

12. Ege Çubukçu ft. Ayşe Hatun - Hey DJ

13. Murat Başaran - Nankör

14. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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