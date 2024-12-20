Eşinizin Cebinden Çıkan Kirli Paraları Yıkarken Dinlemeniz Gereken Terapi Gibi 14 Temizlik Şarkısı
Eşinizin Cebinden Çıkan Kirli Paraları Yıkarken Dinlemeniz Gereken Terapi Gibi 14 Temizlik Şarkısı
Kirli paraları çitileyen ablayı görmeyeniniz yoktur... Acaba abla hangi şarkıları dinliyor diye merak edenler olmuş, biz de öyle bir playlist hazırlayalım ki temizlik yaparken terapi gibi gelsin istedik. İşte o şarkılar...
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1. Berkay - Taburcu
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2. Hande Yener - Acele Etme
3. Murat Dalkılıç - Kasaba
4. Rober Hatemo - Aşksız Prens
5. Emir - Eline Düştüm
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6. Soner Sarıkabadayı - Kutsal Toprak
7. Demet Akalın - Tecrübe
8. Erdem Kınay - Alkışlar ft. Sibel Can
9. Lara - Adam Gibi Adam
10. Serdar Ortaç - Hadi Çal
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11. Simge - Önümüz Yaz
12. Ege Çubukçu ft. Ayşe Hatun - Hey DJ
13. Murat Başaran - Nankör
14. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris
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