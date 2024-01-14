Eski Zamanda Yaşananlara Meraklılar İçin Her Ortamda Satılacak Bilgiler: En Az Bilinen Tarihi Olaylar
Eski Zamanda Yaşananlara Meraklılar İçin Her Ortamda Satılacak Bilgiler: En Az Bilinen Tarihi Olaylar
Kaynak: https://list25.com/25-historical-even...
Tarih, dünyamızı şekillendiren sayısız olaylarla doludur, ama genellikle en iyi bilinen veya en ünlü olaylara hakimiz. Fakat, dünyamızı şekillenmesinde önemli rol oyanmış ancak o kadar iyi bilinmeyen bir sürü tarihi olaylar vardır. Savaşlardan ayaklanmalara ve toplumsal hareketlere kadar, bu olaylar dünyamız üzerinde kalıcı bir etkisi olmuştur ve öğrenmeye değerdir. Öyleyse geçmişe bir yolculuk yapıp büyüleyici ve az bilindik olaylara göz atalım.
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1. Taiping Ayaklanması (1851-1864)
2. Aborjin Savaşları (1821-1830)
3. Muhteşem Devrim (1688)
4. Jenkins'in Kulağı Savaşı (1739-1748 AD)
5. Karaşebeş Muharebesi (1788)
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6. Hint Ayaklanması 1857
7. 1815 Tambora Dağı Patlaması (İndonesia )
8. My Lai Katliamı (1968)
9. İpuwer'in Nasihatları ( Antik Mısır)
10. Isandlwana Savaşı (1879 )
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11. St. Francis Barajı felaketi ( 1928)
12. Emu Savaşı (1932)
13. Nördlingen Muharebesi (1634)
14. Comuneros İsyanı (1520-1521)
15. Bolşevik İhtilali (1917)
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16. Waterloo Muharebesi (1815)
17. Fransız Devrimi 1789-1799)
18. Salem Cadı Mahkemeleri (1692)
19. I.Charles'in İngiltere'de İdamı (1649)
20. Kara Veba (1346-1353)
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21. The Magna Carta (1215)
22. Han Hanedanlığın çöküşü (220)
23. Milano Fermanı (313)
24. Büyük Roma Yangını (64)
25. Hadrianapolis Muharebesi (378)
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