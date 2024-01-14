Eski Zamanda Yaşananlara Meraklılar İçin Her Ortamda Satılacak Bilgiler: En Az Bilinen Tarihi Olaylar

Jenkins'in Kulağı Savaşı, Büyük Britanya ile İspanya arasında 1739 ile 1748 yılları arasında meydana gelen bir çatışmadır. Savaş, bir İngiliz ticaret gemisi kaptanı olan Robert Jenkins'in, gemisine İspanyol sahil güvenlik görevlilerinin çıktığını ve kulağını kestiğini iddia ettiği bir olayla alevlendi.

İngiliz hükümeti bu olayı, İspanya'nın deniz gücüne meydan okumak ve Yeni Dünya'da kendi sömürge alanlarını genişletmek için bir fırsat olarak görüp İspanya'ya savaş ilan etti.