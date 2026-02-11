Demir Hurda Karşılığında Yıkım İşi Alan İnşaatçı Gördüğü Manzaraya İsyan Etti

Bir inşaat operatörü kentsel dönüşüm kapsamında aldığı işe isyan etti. İnşaat sektöründe oldukça yaygın olan çıkan hurdalar karşılığında bina yıkımı işlemi gerçekleştiren operatör, iş makinesini eski binaya vurmasıyla gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bu anları TikTok'ta paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İmar barışına girmediği için şanslılar.