Demir Hurda Karşılığında Yıkım İşi Alan İnşaatçı Gördüğü Manzaraya İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
11.02.2026 - 14:36

Bir inşaat operatörü kentsel dönüşüm kapsamında aldığı işe isyan etti. İnşaat sektöründe oldukça yaygın olan çıkan hurdalar karşılığında bina yıkımı işlemi gerçekleştiren operatör, iş makinesini eski binaya vurmasıyla gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bu anları TikTok'ta paylaştı.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Bozkurt

İmar barışına girmediği için şanslılar.