onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mustafa Sarıgül Memleketi Erzincan'ın İsminin Değiştirilmesini Teklif Etti

Mustafa Sarıgül Memleketi Erzincan'ın İsminin Değiştirilmesini Teklif Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 22:03

Ülkemizde TBMM kararıyla isimlerinin önüne sıfat alan pek çok il var. Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirlerin aldıkları bu ünvanlar zamanla dilimize oturdu ve o şehirlerle özdeşleşti. Zamanla başka şehirler de ünvan talep etti ama bu talepler her zaman karşılanmadı. Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise TBMM'de Erzincan'a 'Can' ünvanı verilmesini talep etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarıgül'ün TBMM'deki Can Erzincan konuşması böyle kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz aylarda Giresun halkının da benzer bir isteği olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Giresun halkının da benzer bir isteği olmuştu.

Giresun’un adının “Yiğit Giresun” olarak değiştirilmesi için kampanya başlatılmış ve başlatılan kampanyada on binlerce imza toplanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
10
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın