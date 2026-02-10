Mustafa Sarıgül Memleketi Erzincan'ın İsminin Değiştirilmesini Teklif Etti
Ülkemizde TBMM kararıyla isimlerinin önüne sıfat alan pek çok il var. Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirlerin aldıkları bu ünvanlar zamanla dilimize oturdu ve o şehirlerle özdeşleşti. Zamanla başka şehirler de ünvan talep etti ama bu talepler her zaman karşılanmadı. Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise TBMM'de Erzincan'a 'Can' ünvanı verilmesini talep etti.
Sarıgül'ün TBMM'deki Can Erzincan konuşması böyle kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz aylarda Giresun halkının da benzer bir isteği olmuştu.
