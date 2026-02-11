onedio
Bir Asansör Ustası Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Asansörde Nefessiz Kalır mıyız?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.02.2026 - 13:21 Son Güncelleme: 11.02.2026 - 13:27

Asansörler, birçok kişi için hala fobi kaynağı. Dar ve kapalı bir alan olan asansörler, özellikle klostrofobisi olanlar için panik hissi yaratıyor. Asansörde geçirilen vakit çok kısa olsa bile korkanlar için bu süre bir hayli uzun. Sadece bu korku sebiyle gün içinde onlarca merdiveni tırmanmak zorunda kalabiliyorlar. Her birinin ortak endişesi de asansörde kalma durumunda nefes problemi yaşanacağı ve boğulma ihtimali. Peki böyle bir ihtimal var mı?

Bir asansör ustası asansörde kalınması halinde ne yapılması gerektiğini anlattı. Ayrıca asansörde 'nefessiz kalma' ile ilgili endişeleri olanlar için de bilgi verdi.

Peki asansörde kalırsak ne yapmalıyız?

  • Panik Yapmayın: İlk ve en önemli kural sakin kalmak.

  • Alarm Butonunu Kullanın: Asansör panelindeki alarm (genelde sarı/çan simgeli) butonuna birileri sizi fark edene kadar basın.

  • Yetkilileri Arayın: Asansör firmasının numarasını, eğer telefonunuz çekmiyorsa 112 Acil Çağrı Merkezi'niarayarak yardım isteyin.

  • Havasız Kalma Korkusunu Bırakın: Asansör tamircisi, asansörlerin çeşitli yerlerinde havalandırma menfezleri olduğunu göstererek havasız kalıp ölme riskinin olmadığını, bu yüzden endişelenmemeniz gerektiğini vurguladı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
