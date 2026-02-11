Bir Asansör Ustası Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Asansörde Nefessiz Kalır mıyız?"

Asansörler, birçok kişi için hala fobi kaynağı. Dar ve kapalı bir alan olan asansörler, özellikle klostrofobisi olanlar için panik hissi yaratıyor. Asansörde geçirilen vakit çok kısa olsa bile korkanlar için bu süre bir hayli uzun. Sadece bu korku sebiyle gün içinde onlarca merdiveni tırmanmak zorunda kalabiliyorlar. Her birinin ortak endişesi de asansörde kalma durumunda nefes problemi yaşanacağı ve boğulma ihtimali. Peki böyle bir ihtimal var mı?

Bir asansör ustası asansörde kalınması halinde ne yapılması gerektiğini anlattı. Ayrıca asansörde 'nefessiz kalma' ile ilgili endişeleri olanlar için de bilgi verdi.