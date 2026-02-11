Bir Asansör Ustası Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Asansörde Nefessiz Kalır mıyız?"

Kaynak: https://x.com/aykiri/status/202148344...
Asansörler, birçok kişi için hala fobi kaynağı. Dar ve kapalı bir alan olan asansörler, özellikle klostrofobisi olanlar için panik hissi yaratıyor. Asansörde geçirilen vakit çok kısa olsa bile korkanlar için bu süre bir hayli uzun. Sadece bu korku sebiyle gün içinde onlarca merdiveni tırmanmak zorunda kalabiliyorlar. Her birinin ortak endişesi de asansörde kalma durumunda nefes problemi yaşanacağı ve boğulma ihtimali. Peki böyle bir ihtimal var mı?
Bir asansör ustası asansörde kalınması halinde ne yapılması gerektiğini anlattı. Ayrıca asansörde 'nefessiz kalma' ile ilgili endişeleri olanlar için de bilgi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki asansörde kalırsak ne yapmalıyız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın