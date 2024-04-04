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Ceyda Düvenci'yi Esra Akpınar'la Aldatan Bülent Şakrak'ın Eşini Benzeri İçin Terk Etmesi Dillere Fena Düştü!

Ceyda Düvenci'yi Esra Akpınar'la Aldatan Bülent Şakrak'ın Eşini Benzeri İçin Terk Etmesi Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.04.2024 - 20:41

Bülent Şakrak'ın Esra Akpınar'la ihaneti iddiasının ardından Ceyda Düvenci'nin manidar paylaşımlarının arakası kesilmedi. Esra Akpınar, ilişkinin boşanmadan sonra başladığını açıkladı fakat kimseye inandırıcı gelmedi... Ceyda Düvenci ve Esra Akpınar'ın benzerliği ise dillere fena dolandı!

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Beraber rol aldıkları dizinin setinde aşık olan ve 2015 yılında sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dillere destan bir evliliği vardı.

Beraber rol aldıkları dizinin setinde aşık olan ve 2015 yılında sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dillere destan bir evliliği vardı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebinin nihayet ortaya çıktığı iddia edilmişti. Bir başka kadın oyuncuyla eşine ihanet ettiği söylenen Bülent Şakrak'tan konuya dair bir açıklama gelmedi fakat Ceyda Düvenci'nin manidar paylaşımlarının arakası kesilmedi. Esra Akpınar, ilişkinin boşanmadan sonra başladığını açıkladı fakat kimseye inandırıcı gelmedi... Ceyda Düvenci ve Esra Akpınar'ın benzerliği ise dillere fena dolandı!

Ceyda Düvenci'nin önceki evliliğinden kızı Melisa ve ortak oğulları Ali ile musmutlu bir aile tablosu çizen çift, birbirlerine yazdıkları paragraflar ve yaptıkları jestler sebebiyle parmakla örnek aile olarak gösteriliyordu.

Ceyda Düvenci'nin önceki evliliğinden kızı Melisa ve ortak oğulları Ali ile musmutlu bir aile tablosu çizen çift, birbirlerine yazdıkları paragraflar ve yaptıkları jestler sebebiyle parmakla örnek aile olarak gösteriliyordu.

Fakat her şey geçtiğimiz yaz altüst oldu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sebebini hiç anlayamadığımız bir şekilde 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Fakat her şey geçtiğimiz yaz altüst oldu. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sebebini hiç anlayamadığımız bir şekilde 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Boşanmadan sonra konuyla ilgili Ceyda Düvenci de Bülent Şakrak da konuşmadı. Hatta üstünden o kadar çok su aktı ki Ceyda Düvenci'nin radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik geçtiğimiz haftalarda.

Boşanmadan sonra konuyla ilgili Ceyda Düvenci de Bülent Şakrak da konuşmadı. Hatta üstünden o kadar çok su aktı ki Ceyda Düvenci'nin radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik geçtiğimiz haftalarda.

Bu hikaye de böyle bitti diyorduk ki birkaç gün önce gazeteci Seyhan Erdağ, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebinin ikinci bir kadın olduğunu iddia etti.

Bu hikaye de böyle bitti diyorduk ki birkaç gün önce gazeteci Seyhan Erdağ, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebinin ikinci bir kadın olduğunu iddia etti.
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Üstelik simasına da alışık olduğumuz biriydi... En son Maviye Sürgün dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Esra Akpınar!

Üstelik simasına da alışık olduğumuz biriydi... En son Maviye Sürgün dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Esra Akpınar!

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından Ceyda Düvenci'den oğlu Ali üzerinden yaptığı fazla manidar paylaşımlar geldi. İhaneti doğrulayan paylaşımlardı bunlar...

Ardından Ceyda Düvenci'den oğlu Ali üzerinden yaptığı fazla manidar paylaşımlar geldi. İhaneti doğrulayan paylaşımlardı bunlar...

Düvenci'nin göndermelerinden de bu yazımızda bahsetmiştik:

Derken olayların göbeğindeki "ikinci kadın" pozisyonunda kalan Esra Akpınar'dan bir açıklama geldi. Esra Akpınar, Bülent Şakrak'la aşk yaşadıklarını doğruladı fakat boşanmanın sebebinin kendisi olmadığını belirtti.

Derken olayların göbeğindeki "ikinci kadın" pozisyonunda kalan Esra Akpınar'dan bir açıklama geldi. Esra Akpınar, Bülent Şakrak'la aşk yaşadıklarını doğruladı fakat boşanmanın sebebinin kendisi olmadığını belirtti.

Akpınar'ın açıklamasından ve Şakrak'ın menajerinden gelen açıklamanın detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat Akpınar'ın "evlilik zaten bitmişti benimle bir alakası yok" açıklamasına kimseye inandırıcı gelmedi...

Fakat Akpınar'ın "evlilik zaten bitmişti benimle bir alakası yok" açıklamasına kimseye inandırıcı gelmedi...

Hatta paylaşılamayan adam pozisyonundaki kişinin Bülent Şakrak olmasına da, Ceyda Düvenci ve Esra Akpınar'ın benzerliği de dillere fena düştü!

Hatta paylaşılamayan adam pozisyonundaki kişinin Bülent Şakrak olmasına da, Ceyda Düvenci ve Esra Akpınar'ın benzerliği de dillere fena düştü!
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Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

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