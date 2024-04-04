Ceyda Düvenci'yi Esra Akpınar'la Aldatan Bülent Şakrak'ın Eşini Benzeri İçin Terk Etmesi Dillere Fena Düştü!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sebebinin nihayet ortaya çıktığı iddia edilmişti. Bir başka kadın oyuncuyla eşine ihanet ettiği söylenen Bülent Şakrak'tan konuya dair bir açıklama gelmedi fakat Ceyda Düvenci'nin manidar paylaşımlarının arakası kesilmedi. Esra Akpınar, ilişkinin boşanmadan sonra başladığını açıkladı fakat kimseye inandırıcı gelmedi... Ceyda Düvenci ve Esra Akpınar'ın benzerliği ise dillere fena dolandı!