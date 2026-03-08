Faruk Sabancı, TikTok'taki Doğduğum Ev/Memleketim Akımına Sevgilisi Esra Bilgiç'le Katıldı!
Faruk Sabancı, TikTok’taki “Doğduğum Yer/Memleketim” akımına sevgilisi Esra Bilgiç’le katıldı. Sabancı’nın romantik paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye’nin köklü ailelerinden biri olan Sabancıların genç kuşak temsilcilerinden Faruk Sabancı, iş dünyasından çok müzik kariyeriyle tanınıyor.
Yaklaşık 2024 yılının ortalarında ünlü oyuncu Esra Bilgiç’le aşk yaşadığı ortaya çıkan Sabancı, o günden bu yana magazin dünyasının favori çiftleri arasında yer alıyor.
Çiftimiz bu kez de romantik bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
