article/comments
article/share
Faruk Sabancı, TikTok'taki Doğduğum Ev/Memleketim Akımına Sevgilisi Esra Bilgiç'le Katıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.03.2026 - 23:04

Faruk Sabancı, TikTok’taki “Doğduğum Yer/Memleketim” akımına sevgilisi Esra Bilgiç’le katıldı. Sabancı’nın romantik paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’nin köklü ailelerinden biri olan Sabancıların genç kuşak temsilcilerinden Faruk Sabancı, iş dünyasından çok müzik kariyeriyle tanınıyor.

Elektronik müzik sahnesinde uzun yıllardır aktif olan Sabancı, hem Türkiye’de hem de yurt dışında DJ performanslarıyla geniş bir kitleye ulaşmış durumda. 

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın yeğeni olan Faruk Sabancı, Özcan Sabancı ve Arzu Akalın’ın oğlu. İş dünyasının güçlü soyadını taşısa da kendi kariyerini müzik üzerinden kurmayı tercih eden Sabancı, uzun süredir DJ’lik kariyeriyle gündemde.

Fakat bir süredir magazinde de pek aktif konuşuyoruz kendisini! Sebebi de belli; 2024 yılından bu yana güzel oyuncu Esra Bilgiç'le yaşadığı aşk!

Yaklaşık 2024 yılının ortalarında ünlü oyuncu Esra Bilgiç’le aşk yaşadığı ortaya çıkan Sabancı, o günden bu yana magazin dünyasının favori çiftleri arasında yer alıyor.

İişkilerini gözlerden uzak yaşamayı değil, aksine sosyal medyada sık sık birbirlerini paylaşmayı seçen, son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.

Sabancı ailesinde zaman zaman gördüğümüz inişli çıkışlı ilişkilerin aksine, Faruk Sabancı’nın ilişkisi oldukça istikrarlı ilerliyor. Hatta bir süredir kulislerde çiftin ilişkisinin evliliğe gideceği ve yaz aylarında düğün yapabilecekleri iddiası bile dolaşıyordu. 

Belki siz de denk gelmişsinizdir Esra Bilgiç birkaç gün önce çıkan evlilik iddialarını yalanladı. Buna rağmen ilişkilerinin çok iyi gittiğini ve oldukça mutlu olduklarını da açık açık dile getirmişti.

Çiftimiz bu kez de romantik bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde TikTok hesabından yeni bir video paylaşan Faruk Sabancı, son günlerin popüler akımlarından biri olan “Doğduğum Yer / Memleketim” trendine sevgilisi Esra Bilgiç’le birlikte katıldı. 

Videoda “memleketim” kısmına Esra Bilgiç’le birlikte olan bir fotoğrafını koyan Sabancı, romantik jestiyle kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Paylaşımın ardından kullanıcı yorumları da gecikmedi.

Lila Ceylan
