Nükhet Duru'nun Birine Onu Çok Sevdiğini Kanıtlamak İçin Aldığı Hediye Gündem Oldu!

Lila Ceylan
08.03.2026 - 21:45

Nükhet Duru, İzzet Çapa’nın YouTube programında yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçının sevdiği birini inandırmak için verdiği hediye herkesi şaşırttı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla müzik dünyasının en ikonik isimlerinden biri olmayı başaran Nükhet Duru, Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçıları arasında yer alıyor.

“Ben Sana Vurgunum”, “Melankoli”, “Mahmure” ve “Sevda” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duru, hiç hız kesmeden yoğun konser temposuna devam ediyor ve sevenleriyle düzenli olarak buluşuyor. 

Sahne performanslarıyla olduğu kadar cesur sahne kombinleri ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Nükhet Duru, hiç şüphesiz sosyal medyada da konuşulan isimlerden biri!

Bu kez gündemimizde olmasının sebebi ise İzzet Çapa'ya konuk olduğunda yaptığı açıklama.

Geçtiğimiz günlerde İzzet Çapa’nın YouTube programına konuk olan Nükhet Duru, sohbet sırasında yaptığı bir itirafla hafızalara kazınacak bir açıklamaya imza attı. 

Ünlü sanatçı programda bir dönem sevdiği birine kendini ne kadar çok sevdiğini göstermek için yaptığı 'jesti' şu sözlerle anlattı;

“Birine, onu çok sevdiğimi inandırmak için ev hediye etmiştim.” 

Nükhet Duru’nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sevgisini kanıtlamak için aldığı 'hediye' kimilerine oldukça tanıdık gelirken kimilerine fazlasıyla uçuk geldi! 

Kesin tek bir şey var ki herkes Nükhet Duru’nun kendisini sevdiğine inandıracağı o kişi olmak istedi!

Yorumlarda ise esprili mesajlar peş peşe geldi. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
