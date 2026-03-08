Nükhet Duru'nun Birine Onu Çok Sevdiğini Kanıtlamak İçin Aldığı Hediye Gündem Oldu!

“Ben Sana Vurgunum”, “Melankoli”, “Mahmure” ve “Sevda” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Duru, hiç hız kesmeden yoğun konser temposuna devam ediyor ve sevenleriyle düzenli olarak buluşuyor.

Sahne performanslarıyla olduğu kadar cesur sahne kombinleri ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Nükhet Duru, hiç şüphesiz sosyal medyada da konuşulan isimlerden biri!