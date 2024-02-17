Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bu Üçlü Çok Güçlü: "Söylemezsem Olmaz" Kadrosunun Yeni İsimleri "Masanın Hakkı Şimdi Verilecek" Dedirtti

Bu Üçlü Çok Güçlü: "Söylemezsem Olmaz" Kadrosunun Yeni İsimleri "Masanın Hakkı Şimdi Verilecek" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.02.2024 - 20:05

Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucularında büyük bir değişiklik yapıldı. Üç sunucunun da değiştiği Söylemezsem Olmaz koltuklarının yeni isimleri 'masanın hakkı şimdi verilecek' dedirtti.

Gelin yeni isimlere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.

Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın sunuculuğunu yaptığı başarılı magazin programı hakkında sunucuların değişeceğine dair bazı iddialar dolanıyordu bildiğiniz gibi.

Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın sunuculuğunu yaptığı başarılı magazin programı hakkında sunucuların değişeceğine dair bazı iddialar dolanıyordu bildiğiniz gibi.

Selen Görgüzel ise dün bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunarak iddiaları kesinleştirmişti. İşte Görgüzel'in açıklaması:

Selen Görgüzel ise dün bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunarak iddiaları kesinleştirmişti. İşte Görgüzel'in açıklaması:

'Biliyorsunuz Temmuz ayı itibariyle Beyaz TV ekranlarında her sabah sizlerle buluşuyoruz. Önce Beyaz Magazin daha sonra Söylemezsem Olmaz'da... Ben çok keyif aldım, keyifli bir süreç geçirdim, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Başta Beyaz TV ailesine ve yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sevgili yapımcımız Bilal Özbilge'ye teşekkür ediyorum. Fakat malumunuz biliyorsunuz biz Bilal Özbilge'nin ekibiydik, yapımcımız Bilal Özbilge'ydi. Kendisi, talihsiz bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda iyileşti, çok şükürler olsun. Gayet iyi fakat biraz daha onun doktor raporu uzadığı için bu zaman zarfında başka bir ekip gelecek. Başka ekiple de bizim devam etmemiz çok etik olmazdı açıkçası. Yeni arkadaşlar bundan sonra Söylemezsem Olmaz programında sabahları sizlerle buluşmak üzere başlayacaklar Pazartesi gününden itibaren.'

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucularının kim olacağı büyük bir merakla beklenirken yeni isimler nihayet açıklandı.

Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucularının kim olacağı büyük bir merakla beklenirken yeni isimler nihayet açıklandı.

Sevilen programın yeni kadrosunda Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik olacak. Koltukların yeni sahipleri sosyal medya kullanıcıları tarafından şimdiden çok beğenildi.

Sevilen programın yeni kadrosunda Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik olacak. Koltukların yeni sahipleri sosyal medya kullanıcıları tarafından şimdiden çok beğenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelin, yeni kadroya kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

Gelin, yeni kadroya kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Siz bu üçlüyü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu üçlüyü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın