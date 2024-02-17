Bu Üçlü Çok Güçlü: "Söylemezsem Olmaz" Kadrosunun Yeni İsimleri "Masanın Hakkı Şimdi Verilecek" Dedirtti
Bu Üçlü Çok Güçlü: "Söylemezsem Olmaz" Kadrosunun Yeni İsimleri "Masanın Hakkı Şimdi Verilecek" Dedirtti
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucularında büyük bir değişiklik yapıldı. Üç sunucunun da değiştiği Söylemezsem Olmaz koltuklarının yeni isimleri 'masanın hakkı şimdi verilecek' dedirtti.
Gelin yeni isimlere birlikte bakalım!
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın sunuculuğunu yaptığı başarılı magazin programı hakkında sunucuların değişeceğine dair bazı iddialar dolanıyordu bildiğiniz gibi.
Selen Görgüzel ise dün bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunarak iddiaları kesinleştirmişti. İşte Görgüzel'in açıklaması:
Söylemezsem Olmaz'ın yeni sunucularının kim olacağı büyük bir merakla beklenirken yeni isimler nihayet açıklandı.
Sevilen programın yeni kadrosunda Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik olacak. Koltukların yeni sahipleri sosyal medya kullanıcıları tarafından şimdiden çok beğenildi.
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Gelin, yeni kadroya kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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