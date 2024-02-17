Bu Üçlü Çok Güçlü: "Söylemezsem Olmaz" Kadrosunun Yeni İsimleri "Masanın Hakkı Şimdi Verilecek" Dedirtti

'Biliyorsunuz Temmuz ayı itibariyle Beyaz TV ekranlarında her sabah sizlerle buluşuyoruz. Önce Beyaz Magazin daha sonra Söylemezsem Olmaz'da... Ben çok keyif aldım, keyifli bir süreç geçirdim, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Başta Beyaz TV ailesine ve yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sevgili yapımcımız Bilal Özbilge'ye teşekkür ediyorum. Fakat malumunuz biliyorsunuz biz Bilal Özbilge'nin ekibiydik, yapımcımız Bilal Özbilge'ydi. Kendisi, talihsiz bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda iyileşti, çok şükürler olsun. Gayet iyi fakat biraz daha onun doktor raporu uzadığı için bu zaman zarfında başka bir ekip gelecek. Başka ekiple de bizim devam etmemiz çok etik olmazdı açıkçası. Yeni arkadaşlar bundan sonra Söylemezsem Olmaz programında sabahları sizlerle buluşmak üzere başlayacaklar Pazartesi gününden itibaren.'