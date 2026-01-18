Bir Turist Dünyanın 7 Harikasından Biri Olan Tac Mahal'in Arka Sokaklarını Paylaştı

Hindistan genel olarak kaosu, düzensizliği ve hijyenden uzak görüntüleri ile biliniyor. Yine de ülkenin kendine has özellikleri, tarihi ve kültürel dokusu her yıl sayısız turisti ülkeye çekiyor. Tac Mahal de o güzelliklerden biri. Hem görüntüsüyle, hem hikayesiyle kendine hayran bırakan bu yapı turistlerin odak noktası. Arka sokaklarından gelen bu görüntü de yapının ihtişamından bir şey kaybettirmemiş gibi görünüyor.