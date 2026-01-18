onedio
Bir Turist Dünyanın 7 Harikasından Biri Olan Tac Mahal'in Arka Sokaklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
18.01.2026 - 11:31

Dünyanın turistik mekanları bazen pek çok açıdan beklendiği gibi çıkmıyor. Bazen sosyal medyada gördüğümüz büyüleyici görüntüler, gerçekte büyük bir hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Özellikle bu turistik mekanların arka sokakları, turistik mekanın ihtişamının ciddi anlamda gölgesinde kalabiliyor. 

Bir turist Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Tac Mahal'in arka sokaklarını paylaştı. Fakat ülke Hindistan olunca durum pek de kimseyi şaşırtmadı.

Hindistan şaşırtmıyor.

Hindistan genel olarak kaosu, düzensizliği ve hijyenden uzak görüntüleri ile biliniyor. Yine de ülkenin kendine has özellikleri, tarihi ve kültürel dokusu her yıl sayısız turisti ülkeye çekiyor. Tac Mahal de o güzelliklerden biri. Hem görüntüsüyle, hem hikayesiyle kendine hayran bırakan bu yapı turistlerin odak noktası. Arka sokaklarından gelen bu görüntü de yapının ihtişamından bir şey kaybettirmemiş gibi görünüyor.

