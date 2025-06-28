Bir Öğretmen Tercih Yapacak Öğrencileri Mesleğinin Zorlukları Konusunda Uyardı: "Squid Game Daha Kolay"

Geçtiğimiz gün binlerce öğrenci üniversite sınavında ter döktü. Her biri aylarca emek verdiği sınava girerek, gelecekte yapacakları mesleği seçme yolunda ilk adımı attı. Bu süreçte, deneyimli kişilerden alınan tavsiyeler ve rehberlik, gençlerin karar verme sürecini kolaylaştırmak için hayati öneme sahiptir. Genç bir yaşta bu tür bir karar verme süreci, kuşkusuz karmaşık ve zorlu olabilir.

Bir öğretmen tercih yapacak öğrenciler için uyarılarda bulundu. Öğretmenlik mesleğinin zorluklarından bahseden kadın, yaşanan pek çok sorunu da dile getirmiş oldu.