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Bir Öğretmen Tercih Yapacak Öğrencileri Mesleğinin Zorlukları Konusunda Uyardı: "Squid Game Daha Kolay"

Bir Öğretmen Tercih Yapacak Öğrencileri Mesleğinin Zorlukları Konusunda Uyardı: "Squid Game Daha Kolay"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 22:02

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Geçtiğimiz gün binlerce öğrenci üniversite sınavında ter döktü. Her biri aylarca emek verdiği sınava girerek, gelecekte yapacakları mesleği seçme yolunda ilk adımı attı. Bu süreçte, deneyimli kişilerden alınan tavsiyeler ve rehberlik, gençlerin karar verme sürecini kolaylaştırmak için hayati öneme sahiptir. Genç bir yaşta bu tür bir karar verme süreci, kuşkusuz karmaşık ve zorlu olabilir.

Bir öğretmen tercih yapacak öğrenciler için uyarılarda bulundu. Öğretmenlik mesleğinin zorluklarından bahseden kadın, yaşanan pek çok sorunu da dile getirmiş oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Çalışırım, atanırım diye düşünüyorsunuz ama kontenjanlar çok düşük. Emekle olmuyor bu işler."

“Çalışırım, atanırım diye düşünüyorsunuz ama kontenjanlar çok düşük. Emekle olmuyor bu işler."

Genç öğretmen atanma meselesinden, meselenin yalnızca çalışmak olmadığını belirtti. Ücretli öğretmenlik meselesine de değinen kadın 'O maaşları almak çok üzücü' dedi. Aynı zamanda mesleğin itibarından da bahseden öğretmen ne öğrencilerin ne de velilerin öğretmenlere saygı duymadığını belirtti. Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğin bu duruma gelmesi ise pek çok kişiyi düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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