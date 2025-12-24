Bir Dönemin Çocuk Yıldızıydı: Tylor Chase’in Sokaklara Düştüğü Ortaya Çıktı!
Bir dönemin ekranlara damga vuran çocuk yıldızlarından Tylor Chase, son haliyle gündem oldu. 2000’li yılların sevilen dizisi Ned’s Declassified School Survival Guide ile tanınan Chase’in sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayranlarını derinden etkiledi. Eski rol arkadaşlarının desteği ise alkış topladı.
Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
Nickelodeon’un altın çağında çocuk izleyicilerin favorileri arasında yer alan Tylor Chase, yıllar sonra son haliyle konuşuluyor.
36 yaşındaki Chase’in yaşadığı bu süreçte en büyük destek ise eski rol arkadaşlarından geldi.
Dizinin bir diğer yıldızı Devon Werkheiser de duruma sessiz kalmadı.
Öte yandan polis kaynakları, Chase ile haftada en az bir kez görüştüklerini; ruh sağlığı hizmetleri, madde bağımlılığı tedavisi ve geçici barınma seçeneklerinin defalarca teklif edildiğini ancak Chase’in bunları kabul etmediğini açıkladı.
