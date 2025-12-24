onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Dönemin Çocuk Yıldızıydı: Tylor Chase’in Sokaklara Düştüğü Ortaya Çıktı!

Bir Dönemin Çocuk Yıldızıydı: Tylor Chase’in Sokaklara Düştüğü Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 10:49

Bir dönemin ekranlara damga vuran çocuk yıldızlarından Tylor Chase, son haliyle gündem oldu. 2000’li yılların sevilen dizisi Ned’s Declassified School Survival Guide ile tanınan Chase’in sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayranlarını derinden etkiledi. Eski rol arkadaşlarının desteği ise alkış topladı.

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nickelodeon’un altın çağında çocuk izleyicilerin favorileri arasında yer alan Tylor Chase, yıllar sonra son haliyle konuşuluyor.

Nickelodeon’un altın çağında çocuk izleyicilerin favorileri arasında yer alan Tylor Chase, yıllar sonra son haliyle konuşuluyor.

Nickelodeon’da yayınlanan Ned’s Declassified School Survival Guide dizisiyle ünlenen oyuncunun, şu sıralar California’da sokaklarda yaşadığına dair görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Viral olan videoların ardından Chase’in evsiz olduğu bilgisi doğrulandı.

36 yaşındaki Chase’in yaşadığı bu süreçte en büyük destek ise eski rol arkadaşlarından geldi.

36 yaşındaki Chase’in yaşadığı bu süreçte en büyük destek ise eski rol arkadaşlarından geldi.

Dizide 'Cookie' karakteriyle tanınan Daniel Curtis Lee, videoyu gördükten sonra hemen harekete geçti ve Noel haftasında Chase’i bir otele yerleştirdi. Lee, 'İzlemek çok korkutucuydu. İlk anda öfkelendim, sonra çaresiz hissettim. Ama görüntüleri görünce bir şeyler yapmak zorundaydım' sözleriyle duygularını paylaştı.

Dizinin bir diğer yıldızı Devon Werkheiser de duruma sessiz kalmadı.

Dizinin bir diğer yıldızı Devon Werkheiser de duruma sessiz kalmadı.

Werkheiser, “Onu böyle görmek çok zor. Hayatın sevdiğin birini bu noktaya getirmiş olması insanın içini parçalıyor' diyerek duygularını paylaştı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı da eski çocuk yıldızlara yönelik destek ve farkındalık çağrıları yaptı.

Öte yandan polis kaynakları, Chase ile haftada en az bir kez görüştüklerini; ruh sağlığı hizmetleri, madde bağımlılığı tedavisi ve geçici barınma seçeneklerinin defalarca teklif edildiğini ancak Chase’in bunları kabul etmediğini açıkladı.

Öte yandan polis kaynakları, Chase ile haftada en az bir kez görüştüklerini; ruh sağlığı hizmetleri, madde bağımlılığı tedavisi ve geçici barınma seçeneklerinin defalarca teklif edildiğini ancak Chase’in bunları kabul etmediğini açıkladı.

Yetkililer, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü vurgularken, Chase’in güvenliği için temasın sürdüğünü belirtti. Tylor Chase’in yaşadığı bu dramatik tablo, çocuk yaşta kazanılan şöhretin uzun vadede ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın