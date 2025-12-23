onedio
GGYD Yılbaşı Balosunda Melek Mosso ve Serkan Kaya'nın Eşyaları 1 Buçuk Milyon TL'ye Satıldı

23.12.2025 - 13:16

GGYD’nin geleneksel yılbaşı balosu, bu yıl da Ankara’nın iş, siyaset ve cemiyet dünyasını aynı çatı altında buluşturdu. Sheraton’da düzenlenen gecede Melek Mosso ve Serkan Kaya sahneye çıktı. Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu için düzenlenen açık artırmada burs verilen öğrenci sayısının 300’e ulaştığı öğrenildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, derneğin 2003’ten bu yana gençliğin enerjisini, girişimciliğin cesaretini ve Cumhuriyet değerlerini rehber edindiğini vurguladı.

2025 yılı boyunca üretken ve paylaşımcı bir dönem geçirdiklerini belirten Allıoğlu, GGYD’nin gücünün ortak akıl ve dayanışmadan geldiğinin altını çizdi.

Allıoğlu konuşmasında, Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonunun her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, burs verilen öğrenci sayısının 300’e ulaştığını ve bunun büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. 2026 yılında da gençlerin eğitimine destek vermenin öncelikli hedeflerden biri olacağını söyledi.

GGYD’nin bugün 5 şube ve 1300’ü aşkın üyesiyle, 40 binden fazla kişiye istihdam sağlayan güçlü bir yapı hâline geldiğini belirten Allıoğlu, derneğin ülke ekonomisine her yıl on milyarlarca liralık katkı sunduğunu dile getirdi.

Geceye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş başta olmak üzere, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak gibi çok sayıda önemli isim katıldı.

Balonun en dikkat çeken anlarından biri ise Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu yararına düzenlenen açık artırma oldu.

Melek Mosso’nun Tolga Çam imzalı sahne elbisesi 500 bin TL’ye, Serkan Kaya’nın yıllardır yanından ayırmadığı gümüş tespihi ise 1 milyon TL’ye alıcı buldu. Böylece gece sonunda Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu'na toplam 1,5 milyon TL’lik destek sağlandı. Bu bağış sayesinde 300 öğrenciye eğitimde destek sağlanacak ve burs verilecek.

