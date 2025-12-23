GGYD Yılbaşı Balosunda Melek Mosso ve Serkan Kaya'nın Eşyaları 1 Buçuk Milyon TL'ye Satıldı
GGYD’nin geleneksel yılbaşı balosu, bu yıl da Ankara’nın iş, siyaset ve cemiyet dünyasını aynı çatı altında buluşturdu. Sheraton’da düzenlenen gecede Melek Mosso ve Serkan Kaya sahneye çıktı. Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu için düzenlenen açık artırmada burs verilen öğrenci sayısının 300’e ulaştığı öğrenildi.
Gecenin açılış konuşmasını yapan GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, derneğin 2003’ten bu yana gençliğin enerjisini, girişimciliğin cesaretini ve Cumhuriyet değerlerini rehber edindiğini vurguladı.
GGYD’nin bugün 5 şube ve 1300’ü aşkın üyesiyle, 40 binden fazla kişiye istihdam sağlayan güçlü bir yapı hâline geldiğini belirten Allıoğlu, derneğin ülke ekonomisine her yıl on milyarlarca liralık katkı sunduğunu dile getirdi.
Balonun en dikkat çeken anlarından biri ise Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu yararına düzenlenen açık artırma oldu.
