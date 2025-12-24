Timur Savcı Kimdir? Kaç Yaşında? Timur Savcı Gözaltına mı Alındı?
Reyting listelerini altüst eden Teşkilat, Muhteşem Yüzyıl ve Bir Zamanlar Çukurova gibi projelerin arkasındaki isim olan TİMS&B Prodüksiyon CEO’su Timur Savcı hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ünlü yapımcı, yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda yapımcı Timur Savcı kimdir soruları sorulmaya başlandı.
Peki Timur Savcı kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Timur Savcı Gözaltına mı Alındı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Timur Savcı Kimdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın