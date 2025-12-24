onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Timur Savcı Kimdir? Kaç Yaşında? Timur Savcı Gözaltına mı Alındı?

Timur Savcı Kimdir? Kaç Yaşında? Timur Savcı Gözaltına mı Alındı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2025 - 14:12

Reyting listelerini altüst eden Teşkilat, Muhteşem Yüzyıl ve Bir Zamanlar Çukurova gibi projelerin arkasındaki isim olan TİMS&B Prodüksiyon CEO’su Timur Savcı hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ünlü yapımcı, yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda yapımcı Timur Savcı kimdir soruları sorulmaya başlandı.

Peki Timur Savcı kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Timur Savcı Gözaltına mı Alındı?

Timur Savcı Gözaltına mı Alındı?

Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bu kez ünlü yapımcı Timur Savcı da yer aldı. Çok sayıda dizi ve sinema projesine imza atan, TİMS&B Prodüksiyon’un CEO’su olan Savcı’nın, işlemler için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde Savcı’dan kan ve saç örnekleri alınacağı, ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vereceği belirtildi. Yetkililer, sürecin soruşturma kapsamında devam ettiğini ve hukuki işlemlerin sürdüğünü vurguladı.

Timur Savcı Kimdir?

Timur Savcı Kimdir?

1975’te Adana’da doğan Timur Savcı, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Eğitim hayatına Adana Erkek Lisesi’nde başlayan Savcı, üniversite için İstanbul’un yolunu tuttu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görürken, sinema ve televizyon dünyasına duyduğu ilgi ağır bastı.

Öğrencilik döneminde yapım asistanı olarak sektöre ilk adımını atan Savcı, bu alandaki kararlılığı nedeniyle hukuk eğitimini yarıda bırakarak rotasını tamamen yapımcılığa çevirdi. Zamanla televizyon ve sinema sektörünün en etkili isimlerinden biri haline geldi.

Özel yaşamı da kamuoyunun ilgisini çeken Savcı, Şule Savcı ile evlidir. Çiftin çocukları bulunmaktadır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın