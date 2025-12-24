Timur Savcı Kimdir? Kaç Yaşında? Timur Savcı Gözaltına mı Alındı?

Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bu kez ünlü yapımcı Timur Savcı da yer aldı. Çok sayıda dizi ve sinema projesine imza atan, TİMS&B Prodüksiyon’un CEO’su olan Savcı’nın, işlemler için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde Savcı’dan kan ve saç örnekleri alınacağı, ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vereceği belirtildi. Yetkililer, sürecin soruşturma kapsamında devam ettiğini ve hukuki işlemlerin sürdüğünü vurguladı.