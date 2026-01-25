Bir Doktorun Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri ile İlgili Sözleri Endişelenirdi: "Yanlış Tanılar Konuluyor"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT5AGqWDNzD/
MR, pek çok hastalığın belirlenmesi ve teşhis edilmesi için kullanılan bir teknik. Bu yöntem, doktorların hastalıkları daha doğru ve hızlı bir şekilde tanımlamalarına yardımcı oluyor. Peki MR yöntemleri gerçekten güvenilir mi?
Dr. Kadir KirazMR cihazları ile iligil dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Doktorun açıklamaları pek çok kişinin kafasında soru işareti oluşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"MR’ın raporlanması 15-20 saniye sürüyor. Çünkü kopyala-yapıştır yapıyorlar."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın