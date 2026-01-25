onedio
Bir Doktorun Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri ile İlgili Sözleri Endişelenirdi: "Yanlış Tanılar Konuluyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2026 - 13:50

MR, pek çok hastalığın belirlenmesi ve teşhis edilmesi için kullanılan bir teknik. Bu yöntem, doktorların hastalıkları daha doğru ve hızlı bir şekilde tanımlamalarına yardımcı oluyor. Peki MR yöntemleri gerçekten güvenilir mi?

Dr. Kadir KirazMR cihazları ile iligil dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Doktorun açıklamaları pek çok kişinin kafasında soru işareti oluşturdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT5AGqWDNzD/
"MR’ın raporlanması 15-20 saniye sürüyor. Çünkü kopyala-yapıştır yapıyorlar."

Türkiye’deki hastanelerin radyoloji raporlarını hazırlarken kendi uzmanları yetersiz kaldığında bu işi dışarıdaki taşeron şirketlere devretttiğini söyleyen doktor, bu şirketlerin daha fazla gelir elde etmek amacıyla yüzlerce görüntüden oluşan MR veya tomografi sonuçlarını incelemek yerine saniyeler içinde 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle hazır taslak raporlar oluşturduğunu anlattı. Bu durum, erkek hastalara rahim tanısı konulması veya ileri evre kanser hastalarına yanlışlıkla 'temiz' raporu verilmesi gibi hayati skandallara yol açarken, yoğun çalışma temposu altındaki poliklinik doktorlarının da bu hataları kontrol edecek vakit bulamaması nedeniyle hastaların yanlış teşhis ve tedavi süreçlerine maruz kalmasına sebep olduğunu söyleyen doktor pek çok kişiyi endişelendirdi.

