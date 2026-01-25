onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Estetik Çılgınlığına Bir Yenisi Daha Eklendi: Yeni Trend "Raket Tırnak Estetiği"

Estetik Çılgınlığına Bir Yenisi Daha Eklendi: Yeni Trend "Raket Tırnak Estetiği"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2026 - 12:32

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyanın da etkisiyle giderek yayılan tek tip güzellik ve mükemmeliyet anlayışı, estetik operasyonları rutin bir işlem haline getirdi. Etetik operasyonlar artık sıradanlaştı ve günlük yaşamın bir parçası oldu. İnsanların kendilerini daha iyi hissetmek için estetik cerrahiye başvuruyor. Tıp ve teknolojik gelişmelerle birlikte de her gün yeni bir işlem ile tanışıyoruz.

'drgevherakcan' yeni estetik trendini paylaştı. Tırnak yatağını daraltmak için yapılan 'Raket Tırnak Estetiği' yine pek çok kişinin dikkatini çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/drgevherakc...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki nedir bu raket tırnak?

Peki nedir bu raket tırnak?

Raket tırnak, tırnağın boyunun eninden daha kısa ve geniş olması durumu. Genellikle genetik olan bu durum başparmaklarda görülüyor. Sağlık açısından bir risk teşkil etmese de, videoda da belirtildiği gibi birçok kişi bunu estetik olarak rahatsız edici bulabiliyor.

Tırnak yatağını daraltmak için yan taraflarındaki fazla doku ve tırnak yatağının bir kısmı cerrahi olarak çıkarılıyor. Bu, tırnağın daha ince ve uzun görünmesini sağlıyor. Tırnak yatağı aşağıya doğru çekilerek tırnağın boyu görsel olarak uzatılıyor. Yeni yapı oluşturulduktan sonra dikişlerle sabitleniyor. Bu işleme gerekten gerek olup olmadığı ise tartışma konusu.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın