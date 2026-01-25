Estetik Çılgınlığına Bir Yenisi Daha Eklendi: Yeni Trend "Raket Tırnak Estetiği"

Sosyal medyanın da etkisiyle giderek yayılan tek tip güzellik ve mükemmeliyet anlayışı, estetik operasyonları rutin bir işlem haline getirdi. Etetik operasyonlar artık sıradanlaştı ve günlük yaşamın bir parçası oldu. İnsanların kendilerini daha iyi hissetmek için estetik cerrahiye başvuruyor. Tıp ve teknolojik gelişmelerle birlikte de her gün yeni bir işlem ile tanışıyoruz.

'drgevherakcan' yeni estetik trendini paylaştı. Tırnak yatağını daraltmak için yapılan 'Raket Tırnak Estetiği' yine pek çok kişinin dikkatini çekti.