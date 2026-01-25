Bir Astrolog Açıkladı: Fakirliğinizin Sebebi Kapı Numaranız Olabilir

Numerolojiyle ilgilenenlere göre evinizin kapı numarası pek çok şey üzerinde etkili. Hatta pek çoğumuzun için önemsiz olan bu sayı, evinizin enerjisinin anahtarını taşıyor olabilir. Numerologlara göre evinizin kapı numarası, yaşam alanınızın genel atmosferini, enerjik yapısını hatta belki de ruh halinizi bile belirleyebilir. Hatta fakirliğinizin sebebinin de kapı numaranız olabileceğini biliyor muydunuz?

Astrolog Umut Berşan Yıldırım maddi zorluklara sebep olabilecek kapı numaralarını açıkladı. Bakalım mesele kapı numaramız mıymış?