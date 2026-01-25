onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Astrolog Açıkladı: Fakirliğinizin Sebebi Kapı Numaranız Olabilir

Bir Astrolog Açıkladı: Fakirliğinizin Sebebi Kapı Numaranız Olabilir

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2026 - 10:01

İçerik Devam Ediyor

Numerolojiyle ilgilenenlere göre evinizin kapı numarası pek çok şey üzerinde etkili. Hatta pek çoğumuzun için önemsiz olan bu sayı, evinizin enerjisinin anahtarını taşıyor olabilir. Numerologlara göre evinizin kapı numarası, yaşam alanınızın genel atmosferini, enerjik yapısını hatta belki de ruh halinizi bile belirleyebilir. Hatta fakirliğinizin sebebinin de kapı numaranız olabileceğini biliyor muydunuz? 

Astrolog Umut Berşan Yıldırım maddi zorluklara sebep olabilecek kapı numaralarını açıkladı. Bakalım mesele kapı numaramız mıymış?

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DS73J...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o talihsiz numaralar;

İşte o talihsiz numaralar;

  • 5 Numara: Kontrolsüz harcamalar nedeniyle maddi zorluklar yaşatabilir.

  • 8 Numara: Finansal kazanç için çok çaba harcanmasına rağmen, riskli yatırımlar nedeniyle maddi kayıplar ve miras problemleri görülebilir.

  • 2 Numara: Para kazanmakla ilgili genel problemler ve kişinin kendini bulmakta zorlanması gibi durumlar oluşabilir.

  • 13 Numara: Karma ile ilgili çözülemeyen meselelerden dolayı maddi güçlükler ortaya çıkabilir.

  • 7 Numara: Dolandırıcılık, adli problemler veya devletle ilgili sıkıntılar sonucunda fakirlik ve maddi kayıplar yaşanabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın