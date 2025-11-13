onedio
Bir Astroloğun Rüya Açıklaması Kafaları Karıştı: “Son 10 Gündür Rüyalara Operasyon Çekiliyor”

Elif Sude Yenidoğan
13.11.2025 - 22:11

@arbaks adlı Instagram hesabından içerikler üreten Sibel Arbak adlı astrolog, son 10 günde görülen rüyalarla ilgili yaptığı yorumuyla gündeme geldi. Astrolog, Akrep Yeniayı nedeniyle “rüyalara operasyon çekiliyor” dedi. Dünya dışı varlıklarla ilişkilendirdi. Gelin o anları birlikte izleyelim!

Astroloğun yorumu karşısında izleyiciler şaşkınlık yaşadı.

Astrolojiye ilgliyseniz kimi dönemlerde görülen rüyaların farklı yorumlandığına ya da astrolojiyle ilişkilendirildiğine sizler de inanıyor olabilirsiniz. Ancak sizce bu durum video sahibi astroloğun anlattığı gibi olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
