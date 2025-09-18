Bilgi Getirene 1000 Euro Ödül: Almanya’da 1,5 Aydır Kayıp Olan Türk Vatandaşının Cesedi Bavulda Bulundu

Ekol TV’de yer alan habere göre; Bir çocuk annesi 40 yaşındaki Türk vatandaşı Gülşah, 21 Temmuz'da kaybolmuş ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. Polis, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir grup işçi, yakınlardaki bir köprünün altında şüpheli bir bavul gördüklerini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Yapılan inceleme sırasında bavulun içinde cansız bir beden olduğu tespit edildi. Bedenin, kayıp Türk kadına ait olduğu anlaşılınca soruşturma derinleştirildi.

Bir çocuk annesi Gülşah'ın ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, cinayeti aydınlatmak ve failleri yakalamak için 44 kişiden oluşan özel bir ekip kuruldu. Almanya polisi, olayla ilgili kesin bilgi sağlayacak kişilere bin avro ödül verileceğini de duyurdu.