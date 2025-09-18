onedio
Kız Öğrenci Yurdundaki Skandal Görüntülere Soruşturma Başlatıldı

Kız Öğrenci Yurdundaki Skandal Görüntülere Soruşturma Başlatıldı

18.09.2025 - 16:41

İstanbul'da bulunan Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekilen, sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Söz konusu durum kabul edilemez' denildi.

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda erkek işçilerin odalara girip taciz mesajları bırakması sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Kadın öğrenciler can güvenliklerinin olmadığını belirterek konuyu sosyal medyaya taşıdı. Skandal olaya dair soruşturma başlatıldı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu durumun kabul edilemez olduğu belirtildi.

'Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.'

