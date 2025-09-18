Cevizlibağ KYK Kız Yurdu Sakinleri Binalarında Yaşanan Skandalları Anlattı
İstanbul'daki önemli öğrenci yurtlarından KYK Cevizlibağ kampüsünden şok edici görüntüler geliyor. Öğrenciler tadilat için gelen erkek işçilerin odalara girip dolapları kırdığı, kişisel eşyaları karıştırdığı, içeride içki içtikleri ve öğrencilerin eşyalarının arasına kondom ve bazı yazıların olduğu notların iliştirildiğinden şikayetçi
Bir yurt sakininin paylaşımı böyleydi;
Yurdun güvenliğinden sorumlu kişiler ise öğrencileri suçlama eğiliminde.
Dünden beri pek çok görüntü düştü.
Öğrencilerin mesajlaşmaları bu şekilde.
Hırsızlık vakaları da oldukça yoğun.
Öğrencilerin diğer paylaşımları şöyle;
