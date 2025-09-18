onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cevizlibağ KYK Kız Yurdu Sakinleri Binalarında Yaşanan Skandalları Anlattı

Cevizlibağ KYK Kız Yurdu Sakinleri Binalarında Yaşanan Skandalları Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2025 - 11:09

İstanbul'daki önemli öğrenci yurtlarından KYK Cevizlibağ kampüsünden şok edici görüntüler geliyor. Öğrenciler tadilat için gelen erkek işçilerin odalara girip dolapları kırdığı, kişisel eşyaları karıştırdığı, içeride içki içtikleri ve öğrencilerin eşyalarının arasına kondom ve bazı yazıların olduğu notların iliştirildiğinden şikayetçi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir yurt sakininin paylaşımı böyleydi;

Yurdun güvenliğinden sorumlu kişiler ise öğrencileri suçlama eğiliminde.

Yurdun güvenliğinden sorumlu kişiler ise öğrencileri suçlama eğiliminde.

Dünden beri pek çok görüntü düştü.

Dünden beri pek çok görüntü düştü.

Öğrencilerin mesajlaşmaları bu şekilde.

Öğrencilerin mesajlaşmaları bu şekilde.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hırsızlık vakaları da oldukça yoğun.

Hırsızlık vakaları da oldukça yoğun.

Öğrencilerin diğer paylaşımları şöyle;

Öğrencilerin diğer paylaşımları şöyle;

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
93
15
10
8
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın