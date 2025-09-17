onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Gencin Ücretsiz Staj Yaparken Yaşadıkları Sinirlerinizi Zıplatacak

Bir Gencin Ücretsiz Staj Yaparken Yaşadıkları Sinirlerinizi Zıplatacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2025 - 15:25

Ekmeğin aslanın ağzında olduğu dönemlerden stajın aslanın ağzına olduğu dönemlere geçtik. Haliyle yeni mezun pek çok kişi staj yapmak için yer arıyor ve bu konuda yaşadıkları zorlukları anlatıyor. X'te 'maaşı ne kadar' isimli bir hesaba gelen mesaj ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İş yerinde yaşadıklarını anlatan stajyer duruma isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Ben yeni mezun oldum, diplomamı almak için zorunlu stajım vardı.

Staj yeri bulamadığım için maaşsız çalışmayı kabul ettim ve 3 ay ücretsiz staj yaptım. Yol ve yemek paramı abim verdi, sağ olsun her ay üstüme başıma kıyafet aldı. Stajım bitmeye yakın iş yerindeki mühendisler sürekli et döner ısrarla muhabbet etti, mecbur kaldık. Abim para verdi, gittim yemek ısmarladım, yemin ederim boğazımdan lokmalarım geçmedi ve bu adamlar aylık 150-200 bin kazanıyordu. Staj defterimi okula onaylatmaya gittiğimde alan şefi öğretmenimiz, 'Defterin arasına 3000 TL koy getir, onaylayayım,' dedi ve zorla para aldı. Yeni mezun insana bu mu yapılıyor? Gerçekten herkes çok düşüncesiz, artık insanımız kimi yolsam kârdır gözüyle bakıyor, şerefsizler.

Tepkiler şu şekilde;

Tepkiler şu şekilde;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın