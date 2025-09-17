Bir Gencin Ücretsiz Staj Yaparken Yaşadıkları Sinirlerinizi Zıplatacak

Ben yeni mezun oldum, diplomamı almak için zorunlu stajım vardı.

Staj yeri bulamadığım için maaşsız çalışmayı kabul ettim ve 3 ay ücretsiz staj yaptım. Yol ve yemek paramı abim verdi, sağ olsun her ay üstüme başıma kıyafet aldı. Stajım bitmeye yakın iş yerindeki mühendisler sürekli et döner ısrarla muhabbet etti, mecbur kaldık. Abim para verdi, gittim yemek ısmarladım, yemin ederim boğazımdan lokmalarım geçmedi ve bu adamlar aylık 150-200 bin kazanıyordu. Staj defterimi okula onaylatmaya gittiğimde alan şefi öğretmenimiz, 'Defterin arasına 3000 TL koy getir, onaylayayım,' dedi ve zorla para aldı. Yeni mezun insana bu mu yapılıyor? Gerçekten herkes çok düşüncesiz, artık insanımız kimi yolsam kârdır gözüyle bakıyor, şerefsizler.