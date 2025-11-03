onedio
Bereketli Topraklar ile 9 Yıl Sonra Başrol Oynayan Belçim Bilgin'in Oyunculuğu Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 18:00

Show TV ekranlarında sezonun merak edilen yapımlarından biri olan Bereketli Topraklar dün akşam başladı. İlk bölümüyle ekrana gelen Bereketli Topraklar, her ne kadar ilk bölümde istediği çıkışı yakalayamasa da sosyal medyada çok konuşuldu. Konusu ilgi çeken dizide Engin Akyürek Ömer, Gülsim Ali Nevin ve Belçim Bilgin ise Zehra karakterine hayat veriyor. 

9 yıl sonra başrol oyuncusu olan Belçim Bilgin, sosyal medyada oyunculuğuyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun oyunculuğu pek beğenilmedi.

Gülsim Ali, Engin Akyürek ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı Bereketli Topraklar, dün akşam yayın hayatına başladı.

Gülsim Ali, Engin Akyürek ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı Bereketli Topraklar, dün akşam yayın hayatına başladı.

Çekimleri Adana'da yapılan dizi Show TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Total'de 2.38, AB'de 1.92, ABC1'de 1.97 reyting alan Bereketli Topraklar, reyting sonuçlarına göre beklediği açılışı yakalayamadı.

9 yıl aradan sonra başrol oynayan Belçim Bilgin'in Bereketli Topraklar'daki oyunculuğu eleştirildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
