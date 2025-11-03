Bereketli Topraklar ile 9 Yıl Sonra Başrol Oynayan Belçim Bilgin'in Oyunculuğu Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Show TV ekranlarında sezonun merak edilen yapımlarından biri olan Bereketli Topraklar dün akşam başladı. İlk bölümüyle ekrana gelen Bereketli Topraklar, her ne kadar ilk bölümde istediği çıkışı yakalayamasa da sosyal medyada çok konuşuldu. Konusu ilgi çeken dizide Engin Akyürek Ömer, Gülsim Ali Nevin ve Belçim Bilgin ise Zehra karakterine hayat veriyor.
9 yıl sonra başrol oyuncusu olan Belçim Bilgin, sosyal medyada oyunculuğuyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun oyunculuğu pek beğenilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülsim Ali, Engin Akyürek ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı Bereketli Topraklar, dün akşam yayın hayatına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9 yıl aradan sonra başrol oynayan Belçim Bilgin'in Bereketli Topraklar'daki oyunculuğu eleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın