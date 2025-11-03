Bereketli Topraklar ile 9 Yıl Sonra Başrol Oynayan Belçim Bilgin'in Oyunculuğu Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Show TV ekranlarında sezonun merak edilen yapımlarından biri olan Bereketli Topraklar dün akşam başladı. İlk bölümüyle ekrana gelen Bereketli Topraklar, her ne kadar ilk bölümde istediği çıkışı yakalayamasa da sosyal medyada çok konuşuldu. Konusu ilgi çeken dizide Engin Akyürek Ömer, Gülsim Ali Nevin ve Belçim Bilgin ise Zehra karakterine hayat veriyor.

9 yıl sonra başrol oyuncusu olan Belçim Bilgin, sosyal medyada oyunculuğuyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun oyunculuğu pek beğenilmedi.