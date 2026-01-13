TRT Dizisini Üçe Katladı: 12 Ocak Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, bu hafta aradaki farkı açtı. TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'nın 3 katı reyting almayı başardı. Gündüz kuşağı da zirve yarışına dahil olmaya devam etti.
Reyting sonuçları ne oldu?
Uzak Şehir bir kez daha gücünü gösterdi ve reyting sonuçlarına damga vurdu.
12 Ocak Pazartesi Total Reyting Sonuçları
12 Ocak Pazartesi AB Reyting Sonuçları
12 Ocak Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları
