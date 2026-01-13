onedio
TRT Dizisini Üçe Katladı: 12 Ocak Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

TRT Dizisini Üçe Katladı: 12 Ocak Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.01.2026 - 13:03

12 Ocak Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, bu hafta aradaki farkı açtı. TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları'nın 3 katı reyting almayı başardı. Gündüz kuşağı da zirve yarışına dahil olmaya devam etti. 

Reyting sonuçları ne oldu?

Uzak Şehir bir kez daha gücünü gösterdi ve reyting sonuçlarına damga vurdu.

Uzak Şehir bir kez daha gücünü gösterdi ve reyting sonuçlarına damga vurdu.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir, tek rakibi olan Cennetin Çocukları'na fark attı. Üç kategoride de zirvede olan Uzak Şehir'in özeti de tüm kategorilerde üçüncü sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları listenin üstlerinde yer alırken Survivor da ilk 10'da olmayı başardı.

12 Ocak Pazartesi Total Reyting Sonuçları

12 Ocak Pazartesi Total Reyting Sonuçları

12 Ocak Pazartesi AB Reyting Sonuçları

12 Ocak Pazartesi AB Reyting Sonuçları

12 Ocak Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

12 Ocak Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
