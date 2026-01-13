onedio
Kızılcık Şerbeti'ne Eski Karakterlerden Biri Geri Döndü!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.01.2026 - 11:55

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her ne kadar reyting zirvesini kaybetse de gücünü korumaya devam ediyor. Dördüncü sezonuyla ekrana gelen diziden pek çok oyuncu ayrılmasına rağmen kadroyu ve hikayeyi güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Eski oyunculardan bazılarının döneceğinin iddia edildiği dizide karakterlerden biri sonunda göründü.

Her ne kadar sık sık eleştirilse de hala en çok izlenen dizilerden biri Kızılcık Şerbeti.

4. sezonda dört oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde kadroyu güçlendirme çabaları devam ediyor. Diziye dahil olan yeni oyuncuların yanı sıra, eski sezon oyuncularının da katılacağı iddia edilmişti. Ancak bazı oyuncularla anlaşma sağlanamadığından bu durumun da iptal edildiği iddialar arasında yer almıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanı sürpriz bir geri dönüşü gözler önüne serdi.

Nursema'nın eski nişanlısı İlhami, Kızılcık Şerbeti'ne geri döndü!

Nursema'yla sürpriz bir şekilde karşılaşan İlhami dizide neleri değiştirecek bilemiyoruz. Yeniden Nursema ile birlikte olacaklar mı bu da merak edilen sorulardan biri. Bekleyip göreceğiz...

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
