Kızılcık Şerbeti'ne Eski Karakterlerden Biri Geri Döndü!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her ne kadar reyting zirvesini kaybetse de gücünü korumaya devam ediyor. Dördüncü sezonuyla ekrana gelen diziden pek çok oyuncu ayrılmasına rağmen kadroyu ve hikayeyi güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Eski oyunculardan bazılarının döneceğinin iddia edildiği dizide karakterlerden biri sonunda göründü.
Her ne kadar sık sık eleştirilse de hala en çok izlenen dizilerden biri Kızılcık Şerbeti.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanı sürpriz bir geri dönüşü gözler önüne serdi.
Nursema'nın eski nişanlısı İlhami, Kızılcık Şerbeti'ne geri döndü!
