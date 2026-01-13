Survivor'da Sakatlanan Murat Arkın'ın Ardından Nisanur ve Eren'in Söyledikleri Kameralara Yakalandı

Ada şartlarında yarışan Ünlüler ve Gönüllüler takımları bir haftada bile epey değişmişti. Açlıkla, sıcakla ve soğukla mücadelelerinin yanı sıra birbirleriyle de mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlıkları ve ödülleri almak için çabalıyor.

Murat Arkın'ın eline darbe aldığı bir yarışmada Gönüllüler takımının bench'teki konuşması kameralara yansıdı. Nisanur ve Eren arasındaki konuşmada, Nisanur'un 'Bize ne?' demesinin ardından Eren'in 'Onu seçeceksiniz' demesi tepki çekti.