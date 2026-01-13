onedio
Survivor'da Sakatlanan Murat Arkın'ın Ardından Nisanur ve Eren'in Söyledikleri Kameralara Yakalandı

Merve Ersoy - TV Editörü
13.01.2026 - 09:53

Survivor'da Ünlüler takımına iki yeni yarışmacı daha dahil oldu. Heyecanın giderek arttığı Survivor'da Murat Arkın bir yarışma sırasında bileğine darbe aldı. Arkın'ın sakatlanması ve güç kaybetmesinin ardından Nisanur ve Eren'in söyledikleri kameralara yansıdı ve tepki çekti.

Survivor 2026'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor.

Ada şartlarında yarışan Ünlüler ve Gönüllüler takımları bir haftada bile epey değişmişti. Açlıkla, sıcakla ve soğukla mücadelelerinin yanı sıra birbirleriyle de mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlıkları ve ödülleri almak için çabalıyor. 

Murat Arkın'ın eline darbe aldığı bir yarışmada Gönüllüler takımının bench'teki konuşması kameralara yansıdı. Nisanur ve Eren arasındaki konuşmada, Nisanur'un 'Bize ne?' demesinin ardından Eren'in 'Onu seçeceksiniz' demesi tepki çekti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
