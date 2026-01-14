İlk Bölümde Rekor! Kenan İmirzalıoğlu'nun Ekranlara Döndüğü 13 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
13 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi ilk bölümüyle neredeyse 10 reytingi görerek rekor kırdı. Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın ise reytingleri düştü.
13 Ocak reyting sonuçları ne oldu?
Atv'de yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi ilk bölümüyle reyting zirvesinde yer almayı başardı.
Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinin ise reytingleri düştü.
13 Ocak Salı Total Reyting Sonuçları
13 Ocak Salı AB Reyting Sonuçları
