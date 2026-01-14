onedio
İlk Bölümde Rekor! Kenan İmirzalıoğlu'nun Ekranlara Döndüğü 13 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

İlk Bölümde Rekor! Kenan İmirzalıoğlu'nun Ekranlara Döndüğü 13 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.01.2026 - 13:22

13 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi ilk bölümüyle neredeyse 10 reytingi görerek rekor kırdı. Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın ise reytingleri düştü.

13 Ocak reyting sonuçları ne oldu?

Atv'de yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi ilk bölümüyle reyting zirvesinde yer almayı başardı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü A.B.İ. dizisi 10 reytingi 0.02 puanla kaçırırken bir rekora imza attı. İlk bölümde 10 reytingi yakalayan sayılı diziden biri oldu.

Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisinin ise reytingleri düştü.

A.B.İ. dizisinin salı günü zirveye yerleşmesiyle salı günlerinin diziler üzerindeki uğursuzluğu son buldu diyebiliriz. Zirveyi kapan dizi, Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın reytinglerini etkiledi.

13 Ocak Salı Total Reyting Sonuçları

A.B.İ. dizisi totalde 9.81 reyting alarak zirveye yerleşti. Onu Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert izledi. Atv günün zirvesinde yer aldı.

13 Ocak Salı AB Reyting Sonuçları

Önceki haftalarda zirvede yer almayı başaran Kıskanmak dizisi kan kaybetti. AB'de ikinci sırada yer aldı.

13 Ocak Salı AB Reyting Sonuçları

ABC1'de ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı. Kıskanmak üçüncü olurken, Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert onu izledi. Rüya Gibi büyük bir düşüş yaşadı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
