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Miraç Kandili Mesajları 2024! İşte Miraç Kandili'ne Özel ve En Güzel Resimli, Ayetli, Dualı Mesajlar

Miraç Kandili Mesajları 2024! İşte Miraç Kandili'ne Özel ve En Güzel Resimli, Ayetli, Dualı Mesajlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.02.2024 - 10:27 Son Güncelleme: 06.02.2024 - 10:30

İslam aleminin hasretle beklediği üç aylar, Recep ayı ile birlikte başladı. Üç aylardan ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili ise, tüm Müslüman aleminin ibadet ettiği mübarek gecelerden biridir. Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği ve Allah'ın huzuruna çıkarak tüm öte alemleri gördüğü kabul edilen Miraç olayının anıldığı Miraç Kandili'nde, Müslüman kimseler birbirlerine bu günü kutlu kılacak mesajlar göndermek istiyor. Biz de sizin için en güzel, en anlamlı, uzun, kısa, resimli, dualı, ayetli Miraç kandil mesajlarını derledik...

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Miraç Kandilinin Anlam ve Önemi

Miraç Kandilinin Anlam ve Önemi

Miraç Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir ve bu sene 6 Şubat 2024 Salı gününe rastlar. Bu kutsal gece, tüm İslam dünyası tarafından kutlanır ve dualarla geçirilir. Bu özel gece, aynı zamanda 'İsra ve Miraç mucizesi' olarak da bilinir ve bu olay, Kur'an-ı Kerim'in İsra ve Necm surelerinde anlatılır.

'İsra olayı' Hazreti Muhammed'in bir gecede Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğu, 'Miraç olayı' ise Hazreti Muhammed'in göğe yükselip ilahi huzura çıktığı ve tüm öte alemleri gördüğü yolculuğu ifade eder.

İslam tarihine göre, 'İsra ve Miraç' olayı, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce gerçekleşmiştir. Bu olay, Allah'ın Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) Mekke'deki zorluklara karşı bir teselli olarak gönderdiği bir mucize olarak kabul edilir. Miraç Kandili, bu olağanüstü olayın anıldığı ve dualarla kutlandığı mübarek bir gecedir. 

İşte, Miraç Kandili kutlama mesajları 👇

Miraç Kandili Mesajları

Miraç Kandili Mesajları

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu özel gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun… Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Ey rabbim bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet dünyasından bir damlada olsa nasiplenmeyi kısmet eyle…

2024 Yeni Miraç Kandili Mesajları

2024 Yeni Miraç Kandili Mesajları

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Mübarek Miraç kandilinizi kutlar, bu zor zamanlarda dualarınıza bizleri de dahil etmenizi temenni ederim. Miraç Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun...

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Miraç kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Miraç Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

En Güzel Miraç Kandili Mesajları

En Güzel Miraç Kandili Mesajları

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Gündüzünü Cuma, Gecesini Miraç ile Nurlandıran Rabbimin, Rahmeti, Mağfireti, Feyz ve Bereketi Üzerinize Olsun İnşallah. Miraç Gecemiz Mübarek Olsun.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Hayırlı kandiller...

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Uzun Miraç Kandili Mesajları

Uzun Miraç Kandili Mesajları

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. İyi kandiller. Cumanız mübarek olsun.

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. İyi kandiller.

Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; ' Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.' şeklinde beyan edilmektedir. Hayırlı kandiller. Hayırlı cumalar.

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Anlamlı Miraç Kandili Mesajları

Anlamlı Miraç Kandili Mesajları

Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bu gecede dua edelim Rabbimize. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Dualı Miraç Kandili Mesajları

Dualı Miraç Kandili Mesajları

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Ayetli Miraç Kandili Mesajları

Ayetli Miraç Kandili Mesajları

Ve Rabbimiz buyurdu: Bana dua ediniz, icabet (duanızı kabul) edeyim' Mü'min Suresi, Ayet 60

İsra gecesi (Miraca çıkınca) Cennetin kapısı üzerinde 'Sadakanın on, ödünç vermenin sevabı on sekiz mislidir' yazılmış olduğunu gördüm! (Hadis)

Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Resimli Miraç Kandili Mesajları

Resimli Miraç Kandili Mesajları

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (SAS) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşallah. Hayırlı kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Kısa Miraç Kandili Mesajları

Kısa Miraç Kandili Mesajları

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Kandil gönüllerin kardeşlikle çarpıştığı ellerin dualarda buluştuğu gündür. Bugünü hakkıyla geçirebilenlerden olmak duasıyla hayırlı kandiller.

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Resimli Miraç Kandili Kutlama Mesajları

Resimli Miraç Kandili Kutlama Mesajları

Miraç Kandili'ni sosyal medyada resimli kandil mesajlarıyla kutlamak isteyenler için seçtiğimiz görseller... 👇

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