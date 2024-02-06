Miraç Kandili Mesajları 2024! İşte Miraç Kandili'ne Özel ve En Güzel Resimli, Ayetli, Dualı Mesajlar

Miraç Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir ve bu sene 6 Şubat 2024 Salı gününe rastlar. Bu kutsal gece, tüm İslam dünyası tarafından kutlanır ve dualarla geçirilir. Bu özel gece, aynı zamanda 'İsra ve Miraç mucizesi' olarak da bilinir ve bu olay, Kur'an-ı Kerim'in İsra ve Necm surelerinde anlatılır.

'İsra olayı' Hazreti Muhammed'in bir gecede Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğu, 'Miraç olayı' ise Hazreti Muhammed'in göğe yükselip ilahi huzura çıktığı ve tüm öte alemleri gördüğü yolculuğu ifade eder.

İslam tarihine göre, 'İsra ve Miraç' olayı, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce gerçekleşmiştir. Bu olay, Allah'ın Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) Mekke'deki zorluklara karşı bir teselli olarak gönderdiği bir mucize olarak kabul edilir. Miraç Kandili, bu olağanüstü olayın anıldığı ve dualarla kutlandığı mübarek bir gecedir.

İşte, Miraç Kandili kutlama mesajları 👇