Miraç Kandili Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar Nelerdir? İşte Miraç Gecesi Namazı ve Duaları
Miraç Kandili Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar Nelerdir? İşte Miraç Gecesi Namazı ve Duaları
İslam dünyasında mübarek sayılan, ibadet ve dualarla karşılanan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) göğe yükseldiği gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gecede yapılan ibadetler, edilen dualar ve tövbeler geri çevrilmez. Peki, Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Miraç Kandilinde hangi dualar edilir, hangi ibadetler yapılır? Miraç kandili namazı nasıl kılınır?
İşte, Miraç Gecesi ibadetleri
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Miraç Kandili Ne Zaman?
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Miraç Kandilinde Neler Yapılmalıdır?
Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?
Namaz, Müslümanlar için bir Miraçtır!
Miraç Gecesi Namazı
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Namaz kılmanın ve tövbe etmenin büyük önem arz ettiği Miraç Kandili'nde şunları unutmayın:
Miraç Kandilinde Edilecek Dua ve Sureler
Miraç Ne Demektir? Miraç Olayı Nasıl ve Ne Zaman Gerçekleşti?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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