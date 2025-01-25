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Miraç Kandili Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar Nelerdir? İşte Miraç Gecesi Namazı ve Duaları

Miraç Kandili Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar Nelerdir? İşte Miraç Gecesi Namazı ve Duaları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 22:35

İslam dünyasında mübarek sayılan, ibadet ve dualarla karşılanan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) göğe yükseldiği gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gecede yapılan ibadetler, edilen dualar ve tövbeler geri çevrilmez. Peki, Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Miraç Kandilinde hangi dualar edilir, hangi ibadetler yapılır? Miraç kandili namazı nasıl kılınır? 

İşte, Miraç Gecesi ibadetleri

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Miraç Kandili Ne Zaman?

Miraç Kandili Ne Zaman?

Miraç, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Recep ayının 26. gecesinde göğe yükselmesi vakasını temsil eder. 'İsra Suresi'nde anlatılan Miraç olayının gerçekleştiği bugün tövbe kapıları tüm Müslümanlar için ardına kadar açıktır. 

Recep ayının 26. günü olan Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak Pazar gününe denk gelmektedir.

Miraç Kandilinde Neler Yapılmalıdır?

Miraç Kandilinde Neler Yapılmalıdır?

Hz. Muhammed (s.a.s.), mübarek gün ve gecelerin ibadetle değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. (Tirmizi Savm, 39) 

Ancak, diğer mübarek günler ve geceler gibi Miraç Kandili'ne özel bir namaz veyahut ibadet şeklinden söz edilmemiştir. Bu yüzden Miraç günü ve gecesinde Peygamber Efendimiz'in yaptığı ibadetlerden (s.a.s.) ve hadislerden faydalanarak ibadet edebiliriz.

Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Miraç Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Hz. Muhammed (S.A.V.), 'Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 26. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadet ile geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur.' buyurmuştur. 

Bu yüzden tüm Müslüman alemi için Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak ve kandili karşılamak çok önemlidir. Öte yandan: 

  • Sala-ü Selam okumak, 

  • Tevbe ve İstiğfarda bulunmak, 

  • Tesbih çekmek ve 'Estağfirullah' zikretmek, 

  • 5 vakit namaz kılmak, hatta mümkünse Miraç gecesi ve gündüzünde namazları cemaatle kılmak tavsiye edilir. 

  • Müslümanların bu gecede kaza namazları ile birlikte Tesbih namazı kılmaları da önerilir.

Namaz, Müslümanlar için bir Miraçtır!

Namaz, Müslümanlar için bir Miraçtır!

Müslüman alemine 5 vakit namazın farz edildiği, Namaz ibadetiyle 'Miraç' etme imkanı sunulduğu Miraç Kandili, tüm Müslüman aleminde coşku ile kutlanır.

Miraç Kandili'nde Hz. Muhammed'e (s.a.s.) üç şey verildi. 

  • Beş vakit namaz, 

  • Bakara Suresinin son üç ayeti ve samimiyetle, 

  • İçtenlikle Allah'a sığınan ümmetine günahlarından affedileceği haberi. 

Bu sebeptendir ki Miraç günü ve gecesinde yapılan dualar, namaz ibadeti ve tövbe çok önemlidir. Hatta, Miraç Kandili'nde tesbih namazı tüm Müslümanlara önemle önerilir.

Miraç Gecesi Namazı

Miraç Gecesi Namazı

Miraç Gecesinde kılmayı tercih edebileceğiniz 12 rekatlık nafile namazı şu şekildedir: 

  • Her rekatte Fatiha Suresi'nden sonra başka bir Namaz Suresi okunur. 

  • İki rekatte bir Selam verilerek yüz kere olmak üzere şu sözler zikredilir: 

'Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür.”  

  • Ardından yüz kere İstiğfar edilmeli

  • Yüz kere salat ve selam gönderilmelidir. 

12 rekatlık nafile namazının ardından Allah'a sığınılarak istenildiği şekilde dua edilmelidir.

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Namaz kılmanın ve tövbe etmenin büyük önem arz ettiği Miraç Kandili'nde şunları unutmayın:

Namaz kılmanın ve tövbe etmenin büyük önem arz ettiği Miraç Kandili'nde şunları unutmayın:

Miraç günü ve gecesini namaz ibadetiyle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Kaza namazı bulunan müminler için bu gece kaza namazı kılmak tavsiye edilir. Öyle ki pek çok İslami kaynakta nafile namazı yerine kaza namazı kılınmasının daha iyi olacağı ifade edilmiştir. 

Bu gece bol bol kaza namazı ve tesbih namazı kılınmalıdır.

Miraç Kandilinde Edilecek Dua ve Sureler

Miraç Kandilinde Edilecek Dua ve Sureler

  • Tövbe Suresi

  • İsra Suresi 

  • Bakara Suresi

  • Cevşen-ül Kebir Duasını

Miraç Ne Demektir? Miraç Olayı Nasıl ve Ne Zaman Gerçekleşti?

Miraç Ne Demektir? Miraç Olayı Nasıl ve Ne Zaman Gerçekleşti?

Miraç sözcüğü temelde 'Allaha katına çıkmak' anlamına gelir. Bu mübarek geceye adını veren Miraç, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, daha sonra da yükseklere çıkışını temsil eder. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde de bahsi geçen ve kimi İslami kaynaklarda 'isrâ ve mi'rac' adlandırılan mübarek olayın gerçekleştiği gecedir. 

Miraç olayının gerçekleştiği tarih ise Hicret'ten yaklaşık bir yıl önce, Recep ayının 26. gecesi olarak kabul edilir. Miracın ise iki aşaması olduğuna inanılır: 

  • 1. Aşama: Hz. Muhammed (s.a.s.), Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Beytü'l-Makdis'e götürülür. Bu aşama, Kur'an'da 'İsra' adıyla anılır. İsra Suresi'nde bahsedilen Miraç Gecesi'nde Allah şöyle buyurur:

“Kulunu (Muhammed (s.a.s.)) bir gece, Mescidi Haram’dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (elİsrâ, 1)

  • 2. Aşama: Peygamber Efendimiz, bu kez de Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselir. Bu yükseliş ise 'Miraç'tır. Ancak Kur'an'da yer almamaktadır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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