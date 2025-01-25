Miraç Kandili Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar Nelerdir? İşte Miraç Gecesi Namazı ve Duaları

Hz. Muhammed (S.A.V.), 'Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 26. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadet ile geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur.' buyurmuştur.

Bu yüzden tüm Müslüman alemi için Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak ve kandili karşılamak çok önemlidir. Öte yandan: